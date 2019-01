La miel se sumaría al trigo, maíz y cebolla que Santiago exporta a Brasil en la era Bolsonaro

02/01/2019 -

La miel santiagueña, luego de casi 2 décadas, podría ingresar a las góndolas de los supermercados brasileños en este año y en la era del nuevo presidente Jair Bolsonaro, quien en su programa de comercio exterior, prevé reducir las alícuotas de importación y las barreras no arancelarias, al margen de trabajar en nuevos acuerdos con sus socios comerciales, pero fuera del Mercosur.

"En 2018 pasamos varias cotizaciones a Brasil y mandamos muestras. Creo que en 2019 se va a definir si comenzamos a exportar o no, pero hay expectativas. Le enviamos muestras de nuestra miel a supermercados y a una cadena importante de dietéticas, que creo es lo que más se puede dar porque ya está muy avanzada la conversación", señaló Daniel García, presidente de la cooperativa Coopsol.

A inicios del 2000, la misma cooperativa había comenzado a exportar miel a ese país, pero luego el comercio se detuvo. "Nosotros exportamos miel a Brasil en 2000. Luego hemos dejado de exportar por la devaluación que habían aplicado en ese año. Pero además se indicaba que el país tenía una enfermedad que se llama loque americana, algo que no existía ni existe en la Argentina. Por aquel entonces era más una barrera política que por una cuestión de sanidad", recordó.

En cambio ahora, "el comercio está más liberado. Nos han estado solicitando muestras y hasta ahora todo ha andado muy bien, a favor nuestro. Por eso esperamos que este mercado se abrirá. Esperamos que en este primer trimestre ya se esté confirmando el pedido. Estamos con mucho diálogo y por eso esperamos que se concrete", apuntó.

En cuanto a cómo está el tipo de cambio, señaló que "estamos competitivos porque se cotiza de la misma forma que en Europa, en dólares".

Comercio

Al margen de lo que se espera para la miel, Santiago del Estero tiene un comercio muy fluido con Brasil.

De acuerdo con los datos oficial del instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) en el 2017 -el último año con estadísticas cerradas- se exportaron productos santiagueños por U$S 52.644.644.

En 2016, las exportaciones de productos locales fuero por U$S 75.024.419. En 2015, el monto exportado hacia ese país fue de U$S 15.138.196.

En 2014, fueron U$S 13.988.309. En 2013, las exportaciones ascendieron a U$S35.515.502.

En 2012, fueron U$S 88.933.236. En 2011, U$S 98.895.177 y en 2010, el monto exportado a Brasil desde Santiago alcanzó los U$S 35.085.976.

Trigo, maíz, cebolla, hilados de algodón, conforman los 4 principales rubros que exporta Santiago a Brasil y con diferente protagonismo cada año se ubican entre los más importantes.

De hecho, una de las principales fábricas de hilados de Brasil, Coteminas, tiene una sucursal en La Banda, desde donde exportaba tejidos e hilados de algodón para otras plantas en tierra brasileña.