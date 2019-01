Difundieron la lista oficial de feriados para este año

Fotos DETALLE. Para organizar la agenda, todos los detalles del año que se inició.

02/01/2019

El Ministerio del Interior de la Nación confirmó la lista oficial de feriados para este año. Según se precisó, el 2019 tendrá 12 feriados inamovibles por carnaval, fechas patrias y celebraciones religiosas. En total, habrá 8 fines de semana largos en todo el año.

Este mes fue el 1, por Año nuevo (feriado inamovible). En tanto que en febrero no habrá feriados.

En marzo serán el 4 y 5, por carnaval (feriado inamovible, y fin de semana largo); además, el 24, por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible y fin de semana largo).

En abril, será feriado el 2, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible); el 18. Jueves Santo (no laborable); el 19, Viernes Santo (feriado inamovible y fin de semana largo de Pascua); el 19, 20, 21, 25, 26 y 27 serán las Pascuas Judías (no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399); el 24, Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio (No laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio, según dispone la Ley Nº26.199); y el 27, Día de la Autonomía Provincial.

En mayo, el 1, por el Día del trabajador (feriado inamovible); y el 25, Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

En junio, el 4 por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399); el 17, Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fin de semana largo); y el 20, Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

En julio, el 8 será día no laboral con fines turísticos (fin de semana largo); el 9, Día de la Independencia (feriado inamovible); y el 25, por el Día de la Fundación de Santiago del Estero.

En agosto, será el 11 por la Fiesta del Sacrificio (Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según dispone la Ley 23.399); el 17, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín); el 19, por el día no laboral con fines turísticos (fin de semana largo); y el 31, Año Nuevo Islámico (Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica).

En septiembre será el 29 y 30 por el Año Nuevo Judío (no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía.

En octubre, será el 1, Año Nuevo Judío (Rosh Hashaná) (no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399); el 8 y 9, por el Día del Perdón (Iom Kipur), (no laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399); el 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural; el 14, Día no laboral con fines turísticos (fin de semana largo.

En noviembre será el 18 por el Día de la Soberanía Nacional (20/11, se adelanta) (fin de semana largo).

Y en diciembre será el 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible); el 25, Navidad (Feriado inamovible); y el 31, Fin de año (feriado inamovible).