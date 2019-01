Con algunas ausencias, el plantel "ferroviario" retornó ayer al trabajo

Fotos EXIGENCIA. El plantel de Central Córdoba se reencontró en su estadio para llevar a cabo la primera sesión de entrenamiento, de una nueva pretemporada.

04/01/2019 -

Luego de unos días de licencia, por el receso veraniego, el plantel profesional de Central Córdoba retornó ayer a los entrenamientos de cara a lo que será la segunda parte del Nacional B (donde enfrentará a Mitre, en la penúltima fecha) y la primera fase de la Copa Argentina.

En el primer día de entrenamiento, estuvieron ausentes, por motivos personales y con el permiso del cuerpo técnico y dirigencial, el mediocampista Ezequiel Barrionuevo y el defensor lateral Cristian Díaz. Ambos se sumaran hoy al grupo.

La única cara nueva que tuvo la jornada fue la del ayudante de campo Gustavo Liggerini, quien llegó al club para reemplazar a Sebastián Scolari, quien afrontará desde ahora, una nueva experiencia como entrenador principal.

La dotación se reunió en el "Alfredo Terrera", donde la primera parte de los trabajos se basó fundamentalmente en ejercicios localizados. Éstos se realizaron en el playón que da espaldas a la platea baja.

Al cabo de unos 40 minutos, los trabajos se trasladaron hasta el campo de juego, donde las tareas fueron con circuitos en piques largos y cortos, y coordinación.

El plantel volverá a trabajar hoy en doble turno. Ambas sesiones se llevarán a cabo por la tarde. La primera será en el estadio del barrio Oeste y luego, los trabajos se realizán en el predio del Polideportivo de Estación Simbolar.

El plantel de Central Córdoba trabajará por espacio de diez días en nuestra ciudad y la parte más fuerte de la pretemporada la realizará en Salta, a partir del día 14, donde se jugarían algunos amistosos.

Coleoni

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, en su diálogo con EL LIBERAL, aseguró que en este semestre intentarán mantener el protagonismo y dejar atrás el promedio del descenso.

"Trataremos de mantener el protagonismo del juego y olvidarnos del todo del promedio del descenso, algo que históricamente en este club no pasó. Este año, quisiera que el hincha venga a la cancha a apoyar por un objetivo ambicioso y no para estar pendiente de los promedios", manifestó.

Luego, el "Sapo" se refirió al tema refuerzos y reveló que aún no hay nada concreto.

"Si llega a venir un refuerzo, no implica que no estemos cómodos con lo que tenemos. Podemos incorporar algún futbolista que venga a sumar, pero por el momento no tenemos nada seguro".

Ante las posibles salidas de Diego Jara y Javier Rossi, el DT manifestó que no estaba enterado, pero aclaró que nadie es imprescindible en su plantel.

"Siempre nos basamos en el equipo. Rotamos en todos los sectores de la cancha. No nos basamos en la individualidad. Hubo chicos que les tocó andar bien como Bay, Sánchez, Romero y Vega, pero no me manejo con imprescindibles. El único imprescindible, es el trabajo del día a día y el grupo", mencionó.

Por último, dijo que le gustaría realizar una buena campaña para la tranquilidad del hincha.

"Hicimos la mejor campaña de Central Córdoba en la categoría, pero no nos alcanzó. No se tomó en cuenta porque nos fuimos al descenso igual. La idea es seguir, sumar y poner a Central Córdoba en lo más alto. Ojalá podamos poner al equipo en el lugar que se merece", finalizó.