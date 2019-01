Fotos Pablo Carrasco declara hoy por el crimen de la empresaria Estela López

04/01/2019 -

La investigación por el brutal asesinado de la empresaria Estela López de Auad, podría experimentar hoy un significativo avance. Es que como lo adelantó EL LIBERAL hace una semana, hoy contará su verdad por primera vez el único detenido por el crimen. Pablo Carrasco, acompañado por su abogado, Dr. Eugenio Chavarría, será trasladado hoy al Palacio de Tribunales para ampliar su declaración indagatoria ante la jueza de Transición, Dra. Rosa Falco. "Homicidio calificado por alevosía y ensañamiento", son los cargos que pesan sobre -el por entoncespolicía y ‘custodio’ del hijo de la víctima. Desde la Defensa se mostraron cautos y no quisieron adelantar qué será lo que contará Carrasco, quien lleva poco más de un año tras las rejas. La declaración está prevista para hoy a las 10 en el segundo piso de Tribunales. El policía de 35 años es el único imputado por el asesinato de la empresaria, ultimada de más de 20 cuchillazos en el interior de su casa de calle San Martín casi Moreno el 23 de diciembre de 2015. En los primeros dos años de la investigación se barajaron numerosas hipótesis y versiones sobre él, la o los posibles autores del asesinato de la empresaria. Sin embargo, en diciembre de 2017 se concretaron algunas medidas que dieron un giro al proceso. Las mismas fuentes deslizaron que la Justicia tras haber extraído muestras del vehículo de Carrasco, no pudo obtener evidencia genética contundente, pero sí tendría diferentes indicios que complican su situación. La Defensa, por su parte, tratará de desvirtuar cada uno de esos indicios para demostrar que no cometió el hecho.