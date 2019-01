Le regaló la camiseta de la final a un hincha de Boca

05/01/2019 -

Leonardo Ponzio es sin duda el emblema más importante que tiene River hoy en día dentro de la cancha. Su camiseta, luego de la final en el Bernabéu ante Boca, podría catalogarse como un tesoro para cualquier hincha del Millo. Hubo un espectador afortunado que fue agasajado por el León en plena noche madrileña, pero ¿quién era?.





El mismo Ponzio lo contó en diálogo con TyC Sports. Mientras estaba dando la vuelta olímpica en el Bernabéu, escuchó que un un hincha le gritó "Facha" (apodo que tenía el mediocampista en su juventud).

El capitán no dudó, se alejó de sus compañeros y saltó un cartel hasta llegar a abrazar al hincha.





"Me acuerdo porque esa persona es hincha de Boca, es un compañero que tuve en inferiores, Sergio Del Río, el Yagui. Él está viviendo en Madrid y me dijo que iba a ir a ver el partido. Conviví con el un año en Rosario, es hincha de Boca, pero bueno, la amistad va más allá de los colores. No iba a ser yo si no pasaba a saludarlo", reconoció "Leo".