Gol de Messi para ampliar la ventaja

Fotos GOLEADOR. Lionel Messi empezó con todo el 2019 y guió otra vez a la victoria al Barcelona que no dejó pasar la oportunidad de ganar.

07/01/2019 -

Barcelona, con un gol de Lionel Messi, se impuso por 2-1 ante Getafe, en condición de visitante, y así aumentó a cinco la diferencia con el escolta Atlético de Madrid, en la continuidad de la decimoctava fecha de la liga española.

La "Pulga" abrió el marcador a los 20 minutos de la etapa inicial y, de esta manera, se convirtió por cuarto año consecutivo en el jugador del Barcelona en anotar el primer gol del equipo catalán en el partido de estreno del año.

El atacante uruguayo Luis Suárez aumentó la diferencia a favor del conjunto "culé" a los 39 minutos, mientras que el delantero Jaime Mata descontó para el local a los 43 minutos, ambos también durante el primer tiempo.

A raíz del triunfo, el equipo conducido por el entrenador Ernesto Valverde, continúa en lo más alto de la tabla con 40 unidades y le sacó cinco al Atlético de Madrid, siete al Sevilla y 10 a Real Madrid.

En tanto, el Getafe se mantiene con 25 puntos y en la séptima posición de la Liga de España.

Por su parte, Sevilla, con la presencia de Éver Banega, y Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone y con la actuación de Ángel Correa, igualaron 1 a 1.

El francés Wissam Ben Yedder abrió el marcador para el local a los 37 minutos del primer tiempo, pero su compatriota Antoine Griezmann, a los 45’, lo igualó mediante una gran ejecución de tiro libre.

Banega fue titular en Sevilla y disputó todo el encuentro, mientras que Correa hizo lo propio en el "Colchonero", pero fue reemplazado a 11 minutos del final.

En tanto, Real Madrid, del técnico argentino Santiago Solari, sufrió su primer golpe del año tras caer con Real Sociedad 2 a 0, como local.

En su primer compromiso de 2019 en el estadio Santiago Bernabéu, el equipo ofreció al público el trofeo del Mundial de Clubes obtenido en diciembre pasado, pero después fue todo desilusión.

Willian José, de penal, a los 3 minutos del primer período y Rubén Pardo, a los 38’ del segundo tiempo, marcaron los goles del equipo de San Sebastián, que tuvo una buena actuación del arquero Gerónimo Rulli, protagonista de una polémica jugada que pudo haber terminado en penal tras derribar al brasileño Vinicius en el área.

El equipo de San Sebastián volvió a ganar luego de un mes y tres derrotas en fila y con 22 puntos se aleja de la zona de descenso.

Solari sufrió su primera derrota en casa por la liga española y perdió una posibilidad de acercarse a Barcelona en la lucha por el título.

"Cada uno tendrá su opinión. Hoy no es momento para señalar a nadie. En los malos momentos es cuando más unidos hay que estar. Mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas. Nos diremos lo que nos tengamos que decir y que no salga. El equipo necesita una reacción, pero no hay que tirarse de los pelos porque queda mucha temporada", declaró Sergio Ramos.

Más temprano, Villarreal, con Ramiro Funes Mori y Santiago Cáseres, empató con Eibar 0 a 0, como visitante, y podría caer en zona de descenso si hoy Athletic de Bilbao derrota a Celta, de Vigo, en la misma condición.

Posiciones: Barcelona 40 unidades; Atlético de Madrid 35; Sevilla 33; Alavés 31; Real Madrid 30; Real Betis 26; Getafe 25; Espanyol 24; Girona y Levante 23; Real Sociedad, Valencia y Eibar 22; Celta de Vigo y Valladolid 21; Leganés 19; Villarreal 17; Athletic de Bilbao y Rayho Vallecano 16; y Huesca 11.