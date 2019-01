Fotos Los Reyes Magos se vistieron con los colores del Ferroviario y el Aurinegro

07/01/2019 -

El ritual se repite cada 5 de enero a la noche. Los chicos, con la mayor ilusión del mundo, dejan su cartita sobre el arbolito de Navidad. También le agregan el pasto y el agua, fundamental para que los camellos se alimenten y puedan saciar su sed. Es que no es fácil transportar a los Reyes Magos por el mundo para que dejen los regalos que ellos abrirán sonrientes cada 6 de enero. Pero no todos los niños pueden cumplir con ese ritual. Hay algunos que están enfermos y se encuentran internados, como los que están en el Cepsi. Pero la ilusión es la misma y no por eso los Reyes Magos dejarán de visitarlos. Y ayer se vivió una jornada muy especial en el Cepsi, porque los chicos recibieron sus regalos de Reyes, que llegaron vestidos de ferroviarios y aurinegros. Parte de los planteles profesionales de Central Córdoba y Mitre que militan en la B Nacional, se hicieron presente no solamente para entregarles juguetes a los chicos, sino para regalarles una inmensa alegría y arrancarles una sonrisa que llevarán guardadas en sus corazones. "El Día de Reyes y su llegada tan ansiada por todos, grandes y chicos, nunca se retira de la memoria y de la retina de quienes alumbraron nuestros sueños. Un día inolvidable para la familia, desde antaño. Hoy quiero agradecer al club Central Córdoba por haberme invitado a participar de este gesto hermoso de repartir juguetes y regalos a quienes menos tienen", sostuvo el entrenador del Ferro, Gustavo Coleoni, visiblemente emocionado. "Agradezco también a las autoridades del Cepsi por permitirnos llegar a esos pequeños con problemas de salud y alegrarles la mañana. Me obsequiaron algo único: la sonrisa de un hijo de Dios. Gracias a las familias del hospital, bendiciones para todos y fundamentalmente gracias al plantel y cuerpo técnico que dirijo por sumarse a la propuesta del club", agregó el "Sapo", quien asistió en compañía de los jugadores Diego Jara, Pablo Ortega, Cristian Vega, Lautaro Robles y Emanuel Romero, además de integrantes de la agrupación Hinchas Solidarios. P or el lado de Mitre, asistieron los jugadores Franco Ferrari, Juan Alessandroni y Román Strada, acompañados de integrantes de Agrupaciones Unidas Aurinegras del club, junto a la agrupación de mujeres denominada Las Tribuneras.