Le disparó a quemarropa, sin piedad

Fotos DESGARRADOR. Margarita y Beatriz esperan que Luciana se recupere y pueda reencontrarse con sus hijos.

08/01/2019 -

Faltaban algunos minutos para las 22, cuando Luciana Fioretti se encontraba en su casa del Bº San Fernando -a donde se mudó hace aproximadamente cuatro meses después de separarse del acusado- aguardando que sus hijos regresaran de la casa de la abuela paterna, donde había ido a recibir a Los Reyes Magos.

La jornada de la joven era "normal". Como todos los días había abierto su quiosco y, mientras estaba allí advirtió que su ex pareja -Santiago Sosa, de 25 años del Bº San Martín- se encontraba frente al domicilio.

Según sostienen los investigadores, a través del relato de los familiares de la víctima, Santiago llegó a la casa de su ex y le pidió entrar al domicilio, pero ella no le permitió el acceso, ya que los pequeños -dos varones de 4 y 6 años- no estaban en la vivienda.

Al parecer, Santiago quedó merodeando por la zona hasta que llegó su madre con los menores. Aprovechando esta ocasión, logró finalmente entrar en la propiedad de la víctima.

Parecía todo normal. En un momento Lidia Gómez (52) -madre del acusado- le pidió a Luciana que retirara los juguetes que había dentro del vehículo de ella, por lo que la joven salió a la calle. Cuando regresaba para ingresar a su propiedad advierte que Santiago había salido detrás de ella.

Fue entonces cuando el agresor sacó del interior de su automóvil un arma de fuego. Luciana al parecer advierte esa situación y corre hacia la vivienda; al ver que se aleja, Santiago comienza a dispararle por la espalda.

La joven recibió al menos tres disparos y cayó tendida en el umbral de la puerta. Lejos de cesar con la violencia, Sosa continuó disparando y después huyó. Dentro de la casa los niños permanecían en una habitación. Al parecer la abuela cuando escuchó los disparos trató de protegerlos y hacerlos ingresar al dormitorio. Cuando la "calma" regresó fue Gómez quien salió a ver qué había sucedido y encontró a su ex nuera en medio de un charco de sangre.

De inmediato llamó a la policía y pidió una ambulancia. La joven fue trasladada al nosocomio bandeño donde se encuentra internada.