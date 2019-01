Recomiendan tramitar con tiempo la Revisión Técnica Obligatoria

Fotos SOLICITUD. La revisión se realiza por orden de llegada, a partir de las 8.

09/01/2019 -

En Santiago del Estero hay quienes ya se encuentran planificando sus vacaciones para la segunda quincena de enero, y por este motivo, desde Provial Santiago recuerdan realizar con tiempo el trámite de la revisión técnica obligatoria (RTO), para no tener contratiempos al momento de viajar.

Desde Provial recordaron que aún están vigentes las tarifas implementadas desde hace unos meses. Para automóviles particulares categorías M y M1 el costo es de $900.

Para las camionetas particulares categorías N, que exceden los 1.000 kg de peso $1.000, anual.

A su vez, para utilitarios medianos, el arancel es de $850. Para taxis y remises de $800 por 6 meses y para casas rodantes, de $800.

Asimismo informan que cada vehículo deberá contar con lo siguiente: cédula verde o título original (no copia, no trámite); frenos (en todas las ruedas); freno de mano; deriva; tren delantero (bujes, rótulas, extremos, etc.), caja de dirección; semiejes; amortiguación, cubiertas (con profundidad mínima de 1,6 mm en todo el ancho de la banda de rodamiento, sin deformaciones ni roturas en los talones); parabrisas completamente sano; paragolpes; chapas patentes colocadas en su lugar establecido; cinturón de seguridad; apoyacabezas; luces (todas y con los colores legales); tren trasero (bujes, barras, etc.); caño de escape, sin defensas.

Vale indicar que el faltante de alguno de estos requisitos es motivo de no aprobación, y se debe reinspeccionar en el plazo estipulado de un mes. En la RTO, a los automóviles particulares que aprueban el examen se les otorga un carné para circular por todo el país.