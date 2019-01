Fiscal Ovejero: "Es importante el rol familiar para ayudar a la víctima de violencia"

Fotos VÍCTIMA. Luciana abrió los ojos y los médicos sostienen que es un avance favorable para su salud.

A más de 48 horas de la tragedia que conmocionó a los vecinos de la ciudad de La Banda, la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar -a cargo de la Dra. Marta Elena Ovejero- continúa con un arduo trabajo de averiguaciones.

Tras los dichos de la familia de la joven, que indicaron que Luciana había realizado varias denuncias por las amenazas que sufrió, la Fiscalía solicitó un informe a todas las dependencias policiales para determinar la veracidad de esos dichos y de ser así conocer por qué no fueron remitidas al juzgado.

En el marco de la causa, la Dra. Marta Elena Ovejero dialogó con EL LIBERAL y explicó la importancia del acompañamiento de la familia a las víctimas de Violencia de Género. "Es muy importante el rol de la familia y el acompañamiento a la víctima de violencia, porque muchas veces esa víctima se encuentra en una naturalización de esa situación de violencia que convive a diario. Dentro de la Unidad de Violencia de Género lo habitual es ver delitos leves por el quantum punitivo, no por las características y la naturaleza de los hechos que son delitos graves por el contexto en el que se producen", expresó la funcionaria.

Según sostiene la Dra. Ovejero, los hechos de violencia son conocidos por el círculo íntimo de la familia. "Estos casos se conocen por la familia o por los amigos. Si bien nosotros tenemos como delitos que se producen en ese contexto las lesiones leves, depende de la denuncia de la víctima".

Afirmó que "hay delitos que se producen dentro del mismo contexto y pueden ser perfectamente denunciados por cualquier miembro de la familia, porque no son delitos de instancia privada. Es decir que lo puede denunciar la familia, el vecino o un amigo".

"Por ejemplo, una amenaza. En el caso de Luciana fue con arma de fuego, que supuestamente se habría producido con anticipación a la tragedia, lo cual aún no sabemos fehacientemente por qué en la Unidad Fiscal de La Banda no existe denuncia de la señora Fioretti. Esa situación que era conocida por familiares y vecinos, ellos podrían haber concurrido a la policía y haber hecho la denuncia, porque la amenaza es un delito de carácter público".

Además remarcó que "es imprescindible concientizar a la sociedad, porque muchas personas no denuncian estos hechos cuando son testigos, por no verse involucrados dentro de un proceso judicial. Ello se debe a que a lo largo del tiempo se ha considerado este delito como un hecho de puertas adentro, sin trascendencia pública, que hace a la intimidad de las personas".

"Si queremos terminar con este flagelo, debemos saber que esto no solamente compete a los organismos públicos, a los organismos especializados sino que nos compete a todos como sociedad. Es verdad que nosotros somos quienes tenemos que actuar, pero no podemos hacerlo si no tenemos la noticia críminis. En este caso concreto no había ningún tipo de actuación dentro de la Unidad Fiscal", sostuvo la letrada a cargo de la Unidad.

Remarcó: "En este momento estamos en un proceso de investigar si hubo en alguna comisaría de la circunscripción, alguna denuncia (de Luciana), nosotros no tenemos conocimiento de eso. Pedimos el informe a todas las comisarías y si ella evoluciona y puede darnos datos más concretos, será otra la situación, por ahora no tenemos ningún tipo de actuación previa que nos conste".

La fiscalía aguarda la evolución de Luciana para que ella pueda contar fehacientemente cómo sucedieron los hechos y de haber concurrido a alguna dependencia por ayuda, dónde fue.

Sobre los hijos de la joven, la fiscal explicó que "durante el proceso los menores se encuentran con su abuela que es donde mejor pueden estar, dentro de su rutina y su hábitat. Es lo más sano para los menores".

La fiscalía indicó que se está en permanente contacto con el Centro Integral Banda a los fines de saber el estado de salud de Luciana.

Antes de finalizar la entrevista explicó: "Lo que nosotros pretendemos es prevenir y para ello tenemos que tener una alerta, es decir alguien tiene que informar los hechos de violencia. No nos podemos desvincular del hecho. Tenemos que tratarlo como un cambio cultural. No es un delito que afecta solamente a la víctima. Además son hechos que dejan secuelas -no solo en los pequeños que ahora no tienen padre y su madre está grave- sino en la sociedad. No debe ser lindo vivir en la inseguridad".

Al terminar indicó: "Lamentablemente en los conflictos de pareja que terminan en este hecho grave, la víctima resulta ser la mujer. Esto de alguna manera es una luz de alerta para la sociedad, para que los varones entiendan que ‘no es no’, y sobre todo que la mujer no es propiedad de nadie".