Consejos útiles para evitar la proliferación de larvas y mosquitos

09/01/2019 -

Hay que evitar las aguas estancadas alrededor de la casa, reemplazar el agua de los floreros por arena; no dejar agua estancada en las macetas, no dejar acumular agua en cubos y baldes, hay que darles la vuelta, usar repelentes para mosquitos, sobre todo en las tardes y noches, colocar mosquiteros y asegurarse de que no esté roto, mantener el bote de la basura bien tapado, tener cuidado de no almacenar llantas, botellas, tapas o cualquier otro elemento que pueda juntar agua por más pequeño que sea, además si en la casa hay tanques para almacenar agua para el consumo estos deben permanecer tapados.