Nueva reunión sin un acuerdo entre Trump y oposición

Fotos PRESUPUESTO. No se aprobó. Hay 800.000 empleados sin cobrar sueldo.

10/01/2019 -

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con los dos máximos líderes de la oposición demócrata del Congreso para intentar llegar a un acuerdo y financiar nuevamente el gobierno federal, pero, según tuiteó, fue "una pérdida total de tiempo".

"Acabo de salir de la reunión con Chuck y Nancy, una pérdida total de tiempo", escribió el mandatario en referencia a la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, y el jefe de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en el día número 18 del cierre del gobierno.

"Pregunté ¿qué va a ocurrir en 30 días si rápidamente desbloqueo la situación, van a aprobar la Seguridad Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy dijo, NO. Dije ¡chau, nada más funciona!", agregó el mandatario, en el que reiteró su pedido de U$S 5.700 millones para expandir el muro a lo largo de toda la frontera con México.

Minutos después, los dos líderes demócratas salieron de la sede presidencial y contaron a la prensa su propia versión de la reunión.

"Hace frío acá y la temperatura no era mucho más cálida adentro. Igual nuestra reunión no duró mucho", arrancó Pelosi. "Es tan triste que en sólo unas horas o unos días, muchos empleados federales no recibirán su salarios y eso en sus vidas es trágico porque significa no poder pagar sus créditos, la hipoteca, el auto, el alquiler, y todo lo demás", dijo la dirigente.