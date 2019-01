Quimsa buscará estirar su gran momento en el Litoral

Fotos PILARES. Los extranjeros Courtney Fells y Torin Francis son piezas clave en el funcionamiento de Quimsa.

Motivado por el gran cierre del 2018, que consolidó en el arranque de este año, Quimsa visitará esta noche a Regatas Corrientes, desde las 21.30, en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquetbol.

El conjunto que dirige Silvio Santander se consagró campeón del Súper 20 en el último partido que afrontó el año pasado. Y el 2019 lo inició con un contundente triunfo como local ante Peñarol de Mar del Plata, lo que le posibilitó mantenerse entre los tres primeros de la competencia (4 triunfos y una derrota).

El conjunto santiagueño no solamente llega motivado y en un gran nivel, si no que además el plantel estará completo ya que no presenta lesionados, lo que sin dudas potencian sus chances de victoria.

Este será el primer juego que afrontará la "Fusión" en su gira por el Litoral, ya que el sábado se presentará en Mercedes, desde las 21, para medirse ante Comunicaciones.

Conseguir buenos resultados en esta gira por Corrientes será muy importante para Quimsa, que cerrará enero con tres partidos en el estadio Ciudad: Ferro Carril Oeste (domingo 20), Estudiantes de Concordia (miércoles 23) y Atenas de Córdoba (martes 29).

Por su parte, Regatas será un rival de cuidado ya que ocupa el quinto lugar (registro de 5 victorias y dos derrotas) y, además, viene de derrotar a Hispano Americano, en Río Gallegos, por 103 a 85.