CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de enero de 2019
Por El Liberal
11/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.15 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 BAJO PRESIÓN
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINUACIÓN)
23.00 POR EL MUNDO - MEJORES DESTINOS
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
22.00 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
22.30 AMORES CRUZADOS
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMADORES
16.00 VHS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 LUNFARDO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 MI LOCA FAMILIA
07.59 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?
10.24 VACACIONES EN LAS VEGAS
12.16 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2
13.47 ASÍ NOS VA
15.37 LA BUENA MENTIRA
17.50 EL SECRETO DE ADALINE
20.04 MI LOCA FAMILIA
22.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
23.55 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS
TCM
06.43 LA NIÑERA
07.07 LOST
09.22 LOST
10.06 CASADOS CON HIJOS
11.21 LA NIÑERA
12.34 LOST
14.03 CASADOS CON HIJOS
16.07 EL SOLTERO MÁS CODICIADO
17.54 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
20.00 ADICTOS AL AMOR
22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN
TNT
06.55 EL TESORO DEL AMAZONAS
08.41 LA ISLA DE NIM
10.28 MATILDA
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.23 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
15.22 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
18.06 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 TED 2
SPACE
06.00 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS
07.43 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
10.01 BLANCO INVISIBLE
12.07 LA TORMENTA PERFECTA
14.26 EN EL TORNADO
15.59 AHORA SON 13
18.08 AL CAER LA NOCHE
20.00 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
22.00 LA BRUJA
23.46 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
CINECANAL
10.10 PETER PAN
10.30 INFOMERCIAL
12.35 2.22
14.20 ALIEN VS. DEPREDADOR
16.00 HÉRCULES
18.00 SÚPER 8
20.05 EDDIE, EL ÁGUILA
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
23.40 EL SECRETO DE SUS OJOS
SONY
08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY
10.40 SHARK TANK COLOMBIA
14.20 SHARK TANK MÉXICO
15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES
17.05 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOY 13, MAÑANA 30
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
LA CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*MAÑANA, ACTUARÁN:
OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ, LOS GRANDES AMIGOS Y ARTISTAS
INVITADOS.
LA ESQUINA DEL RECUERDO
(PEDRO LEGÓN GALLO Y CORRIENTES)
*MAÑANA, SE PRESENTARÁN LOS CANTORES, LA NUEVA CUMBIA, GRUPO
SENTIMIENTOS Y DAVID, “EL PROFE”, EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 17 DE
ESTE ESPACIO MUSICAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA
SANTIAGUEÑA, CHINGOLO SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY, RAMÓN
ÁLVAREZ, FACUNDO ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL BALLET SANTIAGUEÑO.
EN ESCENA
(PATAGONIA CASI ROCA)
*LUNES 14, MIÉRCOLES 16 Y VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA
CRISTIAN VÁZQUEZ.
CINES
SUNSTAR
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/01 17:00 (Cast)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 16/01 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES (3D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
11/01 - 12/01 21:35 (Cast) 00:00 (Cast)
JEFA POR ACCIDENTE (2D)
COMEDIA (ATP)
11/01 17:20 (Cast)
BUMBLEBEE (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 16/01 19:30 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES (2D)
ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
11/01 - 12/01 21:45 (Subt) 00:05 (Subt)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/01 - 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00
Cast) 23:30 (Cast)
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
11/01 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
11/01 -12/01 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)
SPIDER MAN: UN UNIVERSO
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/01 16:20 (Cast) 18:40 (Cast)
AQUAMAN (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
11/01 -12/01 21:00 (Cast) 23:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50
CASTELLANO 3D 20:20
DRAGON BALL SUPER: BROLY
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00
SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20 22:10
CASTELLANOP 3D 17:00
SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO
JUEVES)
Los horarios pueden ser modifi cados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.