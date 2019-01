CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de enero de 2019

11/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 BAJO PRESIÓN

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 BAJO PRESIÓN (CONTINUACIÓN)

23.00 POR EL MUNDO - MEJORES DESTINOS

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

22.00 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

22.30 AMORES CRUZADOS





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 VHS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 LUNFARDO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 MI LOCA FAMILIA

07.59 ¿A QUIÉN AMA GILBERT GRAPE?

10.24 VACACIONES EN LAS VEGAS

12.16 UNA CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 2

13.47 ASÍ NOS VA

15.37 LA BUENA MENTIRA

17.50 EL SECRETO DE ADALINE

20.04 MI LOCA FAMILIA

22.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

23.55 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS

TCM

06.43 LA NIÑERA

07.07 LOST

09.22 LOST

10.06 CASADOS CON HIJOS

11.21 LA NIÑERA

12.34 LOST

14.03 CASADOS CON HIJOS

16.07 EL SOLTERO MÁS CODICIADO

17.54 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

20.00 ADICTOS AL AMOR

22.00 DIARIO DE UNA PASIÓN

TNT

06.55 EL TESORO DEL AMAZONAS

08.41 LA ISLA DE NIM

10.28 MATILDA

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.23 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

15.22 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

18.06 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 TED 2

SPACE

06.00 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS

07.43 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

10.01 BLANCO INVISIBLE

12.07 LA TORMENTA PERFECTA

14.26 EN EL TORNADO

15.59 AHORA SON 13

18.08 AL CAER LA NOCHE

20.00 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

22.00 LA BRUJA

23.46 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

CINECANAL

10.10 PETER PAN

10.30 INFOMERCIAL

12.35 2.22

14.20 ALIEN VS. DEPREDADOR

16.00 HÉRCULES

18.00 SÚPER 8

20.05 EDDIE, EL ÁGUILA

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

23.40 EL SECRETO DE SUS OJOS

SONY

08.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 APIA INTERNATIONAL SYDNEY

10.40 SHARK TANK COLOMBIA

14.20 SHARK TANK MÉXICO

15.15 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.05 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOY 13, MAÑANA 30

22.00 SHARK TANK COLOMBIA





A DÓNDE IR

LA CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*MAÑANA, ACTUARÁN:

OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ, LOS GRANDES AMIGOS Y ARTISTAS

INVITADOS.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

(PEDRO LEGÓN GALLO Y CORRIENTES)

*MAÑANA, SE PRESENTARÁN LOS CANTORES, LA NUEVA CUMBIA, GRUPO

SENTIMIENTOS Y DAVID, “EL PROFE”, EN EL ANIVERSARIO NÚMERO 17 DE

ESTE ESPACIO MUSICAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, LA GRAN PEÑA DEL AÑO CON LA PESADA

SANTIAGUEÑA, CHINGOLO SUÁREZ, EL BALLET JORGE NEWBERY, RAMÓN

ÁLVAREZ, FACUNDO ROBLES, NICOLÁS CARABAJAL Y EL BALLET SANTIAGUEÑO.

EN ESCENA

(PATAGONIA CASI ROCA)

*LUNES 14, MIÉRCOLES 16 Y VIERNES 18, SEMINARIO DE ZAMBA. COORDINA

CRISTIAN VÁZQUEZ.





CINES

SUNSTAR

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/01 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 16/01 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (3D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

11/01 - 12/01 21:35 (Cast) 00:00 (Cast)

JEFA POR ACCIDENTE (2D)

COMEDIA (ATP)

11/01 17:20 (Cast)

BUMBLEBEE (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 16/01 19:30 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES (2D)

ACCIÓN , CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

11/01 - 12/01 21:45 (Subt) 00:05 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/01 - 16:15 (Cast) 18:35 (Cast) 21:00

Cast) 23:30 (Cast)

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

11/01 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

11/01 -12/01 22:00 (Subt) 00:20 (Subt)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/01 16:20 (Cast) 18:40 (Cast)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

11/01 -12/01 21:00 (Cast) 23:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

BUMBLEBEE ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 16:50 21:50 22:50

CASTELLANO 3D 20:20

DRAGON BALL SUPER: BROLY

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00

SPIDER MAN: UN NUEVO UNIVERSO

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20 22:10

CASTELLANOP 3D 17:00

SUBTITULADO 2D 22:10 (SOLO

JUEVES)

Los horarios pueden ser modifi cados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.