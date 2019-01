Denuncias y pedidos de ayuda

11/01/2019 -

La joven madre y futura maestra jardinera contó que su relación con Sosa siempre fue muy violenta. Además asegura que hizo "una denuncia. No me la querían tomar en ninguna comisaría. En una porque no convivía con él; en otra porque él estaba no sé dónde; la otra porque la zona y el otro no sé por qué. Se tiraban la pelota en las comisarías y terminó todo sin efecto".

Fioretti contó que su ex pareja antes de atacarla le había avisado que tenía un arma. " ‘Ya me van a conseguir un fierro’, me decía y yo le respondía: ‘lo cuentas como si fuera algo bueno, ¿por qué no me dices que vas a volver a estudiar aunque sea?, y ahí él me dijo para qué".