La golpeó, se enteró que fue denunciado y la amenazó otra vez

Por orden del Dr. Álvaro Yagüe, la policía busca intensamente a un sujeto que golpeó -durante dos días consecutivos- a su pareja y la amenazó de muerte al enterarse que la joven había radicado una denuncia penal en su contra.

El grave episodio se produjo en el barrio Malvinas de la ciudad de Clodomira. El primer hecho ocurrió el lunes cuando Agustina C. se encontraba en su casa y por supuestas infidelidades mantuvo una discusión con su pareja.

El acusado le propinó un golpe de puño en la boca y en la nuca cuando ella le reclamó por unos mensajes que él había recibido de otra mujer. Tras esa agresión, la víctima no realizó denuncia por temor.

El martes, nuevamente después de una fuerte pelea verbal, el sujeto la tomó del cabello la llevó arrastrando hasta el portón de ingreso a la casa. Por fortuna en el hecho intervino el suegro de la damnificada quien evitó que los golpes continuaran.

La víctima pasó la noche junto con su agresor y en horas de la mañana aprovechó que el sujeto se fue a trabajar para escaparse y radicar la denuncia. Tras su relato, la policía se comunicó con la fiscal de turno, quien ordenó la inmediata aprehensión del acusado.

Cuando la policía llegó a su vivienda el sujeto no estaba y pese a la intensa búsqueda no fue localizado. Durante la jornada del miércoles el agresor no regresó a la casa, sabiendo que estaba siendo buscado por la policía. El jueves, en horas de la mañana, la víctima se encontraba en su casa cuando recibió un llamado telefónico de un número privado. Al atender descubrió que se trataba del sujeto quien le manifestó: "Levantá la denuncia si no vas a aparecer en una zanja".

Temiendo por su vida, la joven otra vez informó a la policía por lo que el Dr. Álvaro Yagüe -fiscal de turno- solicitó al juez de Control y Garantías varias órdenes de allanamientos para lograr apresar al acusado. Mientras tanto la víctima se encuentra con custodia policial.