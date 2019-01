El registro de lluvia en Añatuya de los últimos meses, fue de 997 milímetros

Fotos DRAMA. Unas 540 casas sufren filtraciones, derrumbe de paredes o hundimiento por lo blando del terreno.

11/01/2019 -

AÑATUYA, General Taboada (C). La lluvia no da tregua. Ayer se volvieron a registrar cerca de 74 mm, sumado a los 36 del pasado domingo. El terreno no absorbe más agua y eso queda demostrado cada vez que llueve, pues inmediatamente calles, patios y cualquier espacio público quedan totalmente anegados.

Los trabajos que el municipio, con la colaboración de maquinarias de la provincia pueden realizar, no logran avanzar ni culminar. Se dan un par de días con clima relativamente bueno, y nuevamente las lluvias, lo que hace que los trabajos se detengan y hasta que los terrenos no mejoran no se pueden reiniciar.

Sectores afectados por esta situación son los barrios Campos Rosso, Villa María, Villa Nilda, La Leñera, Colonia Osvaldo, Colonia San Francisco, Merced, Triángulo, Malvinas, Kirchner, San Cayetano y otros en menor medida.

Se hunden

Un relevamiento parcial en algunos sectores, da cuenta que 540 casas están con problemas debido a filtraciones, derrumbe de paredes o hundimiento por lo blando del terreno.

Lo que en un principio era un problema para la ciudad, se trasladó a la zona rural, donde los pequeños productores están angustiados porque no pueden comenzar la siembra y el tiempo se les agota.

Muchos de ellos ya obtuvieron el crédito para semillas y combustibles, pero no pueden ingresar a trabajar las maquinarias.

Registro

En el año 2018 el registro de lluvias que lleva la Agencia de Desarrollo marcó una cantidad de 997 mm. Los especialistas indican que el anual para la ciudad de Añatuya es de entre 500 y 600. Estos son los datos mes a mes: enero 78, febrero 10, marzo 40, abril 38, mayo 111, junio, julio y agosto no se registraron lluvias, septiembre 58, octubre 175, noviembre 135 y diciembre 363. A esto hay que sumar 38 del pasado domingo, y los 73 de ayer.

Los Juríes

En la zona de Los Juríes, la situación de lluvias se viene repitiendo con registros por encima de los normales en los últimos 40 días.

En el pueblo hay calles que sufrieron el anegamiento al no poder escurrir el gran volumen de agua acumulada en pocos días, así como también campos con sembradíos que se encuentran con varios centímetros de agua.

La situación ante las caudalosas lluvias motivó el accionar de las autoridades municipales y provinciales para mitigar el avance de agua.