Aída Ayala: "No me voy a escudar en los fueros"

11/01/2019 -

Aída Ayala, la diputada de Cambiemos que es investigada por lavado de dinero y sobre quien la Justicia confirmó esta semana el pedido de prisión preventiva, aseguró que apelará la medida. Además, señaló que no se escudará en los fueros.

"Me declaro inocente. Los fueros no me corresponden a mí. He liberado a mis pares para que cada uno tome la decisión que tenga que tomar de acuerdo con su criterio", aseguró la diputada, mientras el Congreso se encamina a desaforarla. La investigación sobre Ayala es por lavado de activos, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública.