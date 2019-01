Fotos Citan a docentes de la DGA a notificarse por distintas resoluciones

12/01/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración (DGA), dependiente del Consejo General de Educación, citó a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente, en la sede de la misma. Los notificados deben apersonarse en el nuevo edificio del organismo, sito en avenida Belgrano (S) Nº. 1940, ciudad capital, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12:30. Las personas citadas son: Mansilla, Maira Anahí Asunto Nº. 478/2019; Sincovich, Luciano - As. 54176 y 54181/2018; Abregú, Emilia B. - As. Nº 54454/2018; Velárdez, José M. - As. Nº 53506/2018; Quintana Marisa A. - As. Nº 53592/2018; Altamiranda, Cindy G. - As. Nº 57083/2018; Saavedra, Fátima L. - As. Nº 55293/2018; Carabajal, María M. - As. Nº 52286 y 52290/2018; Costa, Jorge G. - As. Nº 53168/2018; Prados, Rita de los Milagros As. 27.606/2017; Santillán Carlos A. As. Nº. 23673/2018.