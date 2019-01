Atrapantes duelos para el certamen de verano

Fotos ILUSIÓN. Para los muchachos que "pintan canas" se pondrá en marcha hoy en varios reductos capitalinos.

12/01/2019 -

Hoy, en varios escenarios, arrancará el Torneo de Verano de la Liga Federal. Se jugrá a las 17 y 18.45, con este programa. En Luz y Fuerza Nº1: Amigos Textiles vs, Adhoc FC (1ª); Palermo FC vs. Grupo RE DC (MSTR). En Luz y Fuerza Nº2: Dep. Rec vs. Ciencia Económicas (MSTR); R. Central vs. Los Gauchos (SNRS). En Polly Nº1: Agricultores U. vs. Antajé FC (1ª); Eroplast FC. vs. Fresco FC (1ª). En Polly Nº2: El Argentino vs. Lubricentro My M (SNRS); Dr. Atese vs. 100% Bandeños (MSTR). En Copse: Copse FC vs. El Desafío FC (SNRS).

En Comunicaciones: La Bañadera vs. La Juve (Libres); Copa Aeropuerto vs. Potrero FC (MS). En Los Halcones Nº1: Galpón Maco vs. Amigos de Lucianita (Libres); B. Cáceres vs. Techos Mendieta (MSTR).

En Halcones Nº2: Cachi FC vs.San Miguel FC (Libres; Argentinos vs. Matoque FC (1ª). En Alumni: Cimes FC vs. Excursionista FC (1ª); Pilchería Max Mar vs. Villa Negrita (SNRS).

En Atsa Nº1: José Ignacio FC vs. Farmacia Plata (SNRS); Nva. Automotores vs. La Bañadera (SNRS). En El Tata: Los Primos vs. Apolo FC (C 20); Pasaje S. Esteban vs. Verd. Javier (SNRS). En Bascón Nº1: Gremio FC vs. Juv. de Tronquito (Libres); Gremio FC vs. Amigos x Siempre (1ª). En Bascón Nº2: Nva. Autonomía vs. El Triángulo (MSTR); T. Dany vs. La estación (SNRS). En de Cilindro: La 22 vs. La Católica (1ª); Iosep FC vs. Alberdi FC (MS). En Rivadavia: Los Amigos FC vs. T. Willy (1ª); Los Amigos FC vs. Abogados CAT (SNRS).

En Sayago: MG Diseños vs. Flaco y Persas (1ª); La Estafeta vs. Def. Civil (SNRS). En Mamita: Iosep FC vs. B. Del Pino (1ª); Prof. Ed. Física vs. Amigos de La Vida (MSTR). En La Porteña: Macroffice FC vs. Aguma Contr. (1ª); Macroffice FC vs. Los Murciélagos (SNRS). En La Morocha: Salamanca FC vs. Vet. Malvinas (MS); Roque y Amigos vs. Prof. Piratas (CMS).