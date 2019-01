Advierten que las obras sociales aumentaron restricciones para las diferentes prácticas médicas

Fotos PRESTADORAS. Desde la Adecse apuntan que recibieron quejas y consultas por prácticas no aprobadas.

12/01/2019 -

Referentes de colegios profesionales y de consumidores, señalaron que en lo que va de este año pero con una tendencia que se comenzó a gestar en los últimos meses del 2018, diferentes obras sociales y prepagas, empezaron a restringir, demorar o a rechazar las autorizaciones de determinadas prácticas médicas o bioquímicas recetadas a los pacientes.

Desde la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse) y desde el Colegio de Bioquímicos, apuntaron que hubo un avance de este tipo de comportamiento por parte de las entidades prestadoras de estos servicios.

En primer término, el titular de la Adecse Javier Alexandro, señaló que ‘está habiendo muchísimas restricciones en autorizaciones de prestaciones, en prácticas como tomografías, ecografías,eso es algo que ya viene del año pasado y en muchos casos se buscan excusas para demorar la autorización. Tenemos numerosas consultas y reclamos porque hay restricciones en cuanto a las prestaciones’.

Puntualizó que de acuerdo con los reclamos más evidentes que se reciben, ‘la mayoría está teniendo restricciones en cuanto a la autorización de determinados tipos de análisis bioquímicos. En especial cuando uno necesita practicas, hay algunas que se autorizan y otras que no. Y está habiendo restricciones con excusas, porque piden requisitos que antes no se pedían o bien, por ejemplo, para realizar una endoscopía, no se cubren los descartables y los tiene que pagar el paciente y está pasando con todas las obras sociales’.

Agregó que hay también casos en especial en las pre pagas, ‘que utilizan la excusa de los 30 días de retraso. Por lo general lo que se estila y lo que es legal es que hasta 60 días de atraso en el pago, se puede tener la cobertura sin restricción. Pero, algunas obras sociales lo han acotado en forma unilateral al plazo y lo han reducido de 60 a 30 días. Esto significa que si una persona se atrasa un mes, le cortan el servicio y no puede acceder a bonos de consulta, pero esa reducción de plazo se trata de un nuevo impedimento’.

Bioquímicos

A su turno, el presidente del Colegio de Bioquímicos, Ernesto Cinquegrani, señaló que ‘en la mayoría de las obras sociales últimamente y por medio de auditorías médicas se van rechazando prácticas tanto médicas como bioquímicas’.

Puntualizó que ‘se rechazan prácticas porque se considera que no son necesarias o muchas veces por los costos, pero es cierto que en la actualidad se rechazan más’.

Destacó que incluso ‘se da menos cobertura en todas las obras sociales y por ende, es menor el tipo de prestación que se otorga, pero es cierto que se está rechazando en un porcentaje mayor las prácticas y también las órdenes para otro tipo de estudios’.