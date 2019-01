Quimsa sufrió su segunda caída en Corrientes ante Comunicaciones

Fotos JUEGO. A pesar de que el equipo santiagueño intentó la reacción, no fue suficiente para dar vuelta el resultado

13/01/2019 -

La Asociación Atlética Quimsa cayó 83 a 75 ante el Club Deportivo Comunicaciones de Mercedes en el duelo por la séptima fecha de la Liga Nacional de Básquet temporada 2018/2019.

Federico Aguerre fue el goleador con 20 puntos. El partido tuvo un arranque en donde la "Fusión" se encontró con una fuerte defensa de Comunicaciones que rápidamente metió un parcial de 15/3.

Quimsa seguía sin encontrar el rumbo al partido y el "Aurinegro" aprovechó para alimentar la brecha.

Silvio Santander removió al quinteto inicial y mando a la cancha a los 5 relevos que contó con el buen ingresó de Federico Aguerre que convirtió ocho puntos consecutivos, el primer cuarto lo ganó Comunicacinoes por 25 a 11.

En el segundo cuarto Comunicaciones seguía aprovechando su buen momento volvió a escaparse. En el minuto 7 la "Fusión" reaccionó con las buenas acciones de Mainoldi y Aguerre y limó la diferencia y llegó a ponerse a 9 puntos. Quimsa mejoró claramente en la marca para poder descontar y se fue a los vestuarios cayendo por 39/28.

En el tercero a Quimsa se le hacía difícil convertir desde el perímetro, el dueño de casa sacó provecho y volvió a aumentar la diferencia y llegó a sacar la máxima de la noche con 20 puntos.

Quimsa descontaba por momentos con las anotaciones de Leonel Schattmann y de Torin Francis y fue al cuarto definitorio con el tanteador en 64 a 49.

El ultimo período no tuvo sobresaltos. Por un lado la Asociación Atlética Quimsa descontó sobre el final, pero no pudo evitar la derrota ante un equipo de Comuniaciones que no tuvo muchas fisuras en su casa. De esta manera, el elencon de Silvio Santander se vuelve a Santiago del Estero con las manos vacías, ya que jugó dos partidos y los perdió a ambos.

Ahora, el elenco santiagueño tendrá tres juegos en casa.