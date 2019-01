Descartado Cuadra, esperan por Brian Mansilla

14/01/2019 -

Caída la posibilidad de incorporar al delantero de Racing, Pablo Cuadra, quien aparentemente se iría a Unión de Santa Fe, el entrenador de Gimnasia de La Plata, Pedro Troglio, busca alternativas para reforzar el ataque del "Lobo".

"Hablé con el pibe (Pablo Cuadra), pero no quiero adelantar nada hasta que no se haga. Sé que Troglio lo llamó muchas veces porque lo quiere. El pibe se despidió de mí diciéndome que me veía en Mar del Plata, pero vieron cómo es el fútbol", declaró el DT de Unión, Leonardo Madelón, confirmando que el delantero aceptó el ofrecimiento del "Tatengue". No era la opción principal de Pedro Troglio, pero le gusta. Y ante el marco de situación con respecto a Unión y la posibilidad de ofertar dinero por el préstamo, el "Lobo" correría desde muy atrás en la negociación.

Así las cosas, desde la representación de Brian Mansilla, el jugador en cuestión, aseguraron que no jugará en Racing la presente temporada e incluso que su destino aparece en la ciudad de La Plata, precisamente para vestir la camiseta azul y blanca.

Además, anoche se supo que la dirigencia está buscando al delantero de 21 años que juega en Rampla Juniors, Matías Cóccaro. Troglio ya dio el visto bueno.

Por otra parte Gianluca Simeone ya tiene todo listo para empezar a entrenarse con Gimnasia: el ex delantero de River Plate, que en 2018 jugó poco en Unión La Calera de Chile, con 21 años se sumará al plantel del Lobo. El hijo del "Cholo" ya había pasado la revisión médica.