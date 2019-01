Motochorros asaltaron a jubilada de 74 años y le sustrajeron la cartera

Fotos IMPOTENCIA. La jubilada debió entregar sus pertenencias.

14/01/2019 -

Dos delincuentes que se trasladaban en una motocicleta asaltaron a una jubilada de 74 años de edad a plena luz y le robaron la cartera, en donde tenía su documentación personal, diversas tarjetas, un pasaje hacia la provincia de Córdoba y dinero en efectivo.

La denuncia se realizó ante la Comisaría Seccional 5ª de la capital santiagueña. Según se informó, la víctima fue identificada como Marta Beatriz Cuello, con domicilio en el barrio Centenario de esta ciudad, quien denunció que ayer, cerca de las 9, circulaba a pie por calle Córdoba y, al llegar entre Formosa y Maipú, fue sorprendida desde atrás por dos personas que circulaban a bordo de una moto tipo enduro.

Según el relato de la jubilada, el motochorro que iba de acompañante se bajó y le quitó su cartera -tipo bandolera- de color negro. Según confirmó, en su interior llevaba su DNI, tarjetas de crédito y débito, tarjeta del Pami, un pasaje con destino a la provincia de Córdoba y 875 pesos en efectivo.

De acuerdo con lo que pudo observar, el delincuente que la abordó es de contextura robusta, de cutis blanco, de 20 años de edad aproximadamente, y de 1,70 metro de altura. Por otra parte, el motochorro que conducía el vehículo llevaba el casco y estaba en una zona oscura, por lo que no pudo brindar ningún dato.

Debido a que no ofreció resistencia y los delincuentes tomaron la cartera y huyeron, no sufrió lesiones, por lo que no debió ser asistida por el médico de policía.

Los investigadores buscan testigos o cámaras de seguridad en la zona del delito para avanzar en la resolución de este caso de inseguridad.