"Al Padre Mugica lo mató Montoneros, no mi padre", dijo la hija de López Rega

Fotos REVELACIÓN. Norma López Rega dijo que a su padre "le adjudicaron ser el autor de varios crímenes de la Triple A".

14/01/2019 -

Según Norma López Rega, hija del ministro peronista señalado como el creador de la Triple A, la organización paramilitar a la que se le atribuye el crimen del padre Carlos Mugica, la agrupación Montoneros estuvo detrás del asesinato del cura.

"Cuando lo asesinan a Mugica, a mi papá (López Rega) lo afectó muchísimo. Días antes de la muerte, en la revista peronista ‘Las Bases’, se publicó un reportaje donde Mugica habla maravillas de mi papá y de la gestión del ministerio. A Mugica lo mataron los Montoneros", contó Norma al sitio Infobae.

Relató además que en la última conversación que tuvo con su padre en la Clínica le dijo: "Hija, no tenés que sentirte avergonzada de nada de lo que he hecho. No hice nada malo", contó Norma.