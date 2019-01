Taborda y un método para mejorar su rendimiento

Fotos COMPLEMENTO. César Taborda fortalece la parte psicológica apelando al neurocoaching.

16/01/2019 -

El "entrenamiento invisible" de un jugador abarca muchas cosas. Desde el cuidado personal, hasta la alimentación y el descanso. Pero la evolución permanente, sobre todo de la ciencia, le brinda nuevas herramientas a los futbolistas para ser cada vez más profesionales.

El neurocoaching es una disciplina moderna que ha fusionado las metodologías científicas de las neurociencias y las prácticas del coaching. Así, mediante un coach, las personas buscan potenciar su habilidad.

César Taborda, arquero de Central Córdoba, confesó en una entrevista con Canal 7 que el año pasado apeló a esta disciplina y le "sirvió muchísimo", por lo que piensa retomarla ni bien el Ferro concluya con su pretemporada en Salta.

"Lo empecé a hacer el torneo pasado. Lo conocía por haberlo hecho en San Martín de Tucumán. Después me lesioné y me enfoqué en la recuperación. Ahora por la pretemporada no lo hago, pero lo voy a retomar", comentó.

"Lo psicológico, el estado anímico del jugador es lo principal. El neurocoaching ayuda mucho en estos casos. Aprendí a manejar psicológicamente los errores. Te enseña cómo funciona el cerebro y qué es lo que genera químicamente ante un error o un acierto, porque te puedes ir o enfocar mucho en lo que hiciste bien y también te puede perjudicar. En los arqueros se suele decir exceso de confianza", añadió.

El golero remarcó que lo más importante no es "no equivocarse nunca", sino "recuperarse rápidamente del error".

"Hay que tratar de equivocarse lo menos posible, pero de esos pocos errores, hay que recuperarse rápidamente", completó el concepto Taborda.

El puesto del arquero es especial, porque un error se suele pagar muy caro. Pero para Taborda es importante el neurocoaching también para los jugadores de campo porque se trabaja sobre las emociones.

"Se trabaja muchos sobre las emociones. Todos los jugadores, independientemente del puesto que ocupen en la cancha, tienen emociones. El arquero, al estar con las pulsaciones más bajas, por ahí tiende más a exagerar esas emociones. Y el neurocoaching lo que trata siempre es buscar un equilibrio cuando aciertas y cuando te equivocas".