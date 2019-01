Brindan medidas de prevención para evitar picaduras de animales venenosos

Fotos ADVERTENCIA. Debido a las condiciones climáticas, proliferó la aparición de víboras e insectos peligrosos.

17/01/2019 -

En esta época del año y teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales con zonas inundadas en la provincia y con la finalidad de evitar las intoxicaciones por los animales venenosos, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero recomienda acciones para evitar las mordeduras o picaduras de éstos, que proliferaron en las últimas horas en la provincia.

En este sentido piden proteger principalmente las áreas corporales más expuestas: de manos a codo y de pies a rodillas; evitar levantar piedras, troncos, ladrillos; introducir las manos en huecos de árboles, cuevas de animales, nidos, en pilas de leña; no tocar serpientes; prestar atención y vestirse adecuadamente con botas y pantalón de lona gruesa al caminar por pajonales, bordes de ríos, canales, arroyos, zonas inundadas. Se puede llevar un palo y machete para abrir camino o explorar.

Asimismo recomiendan inspeccionar galpones, gallineros, depósitos después de lluvias, inundaciones. El ofidio igual al hombre busca lugares altos como refugio; cerrar las aberturas o colocar una barrera en las puertas del domicilio para evitar la entrada de serpientes; cortar las malezas en el peridomicilio y alrededores de escuelas, caminos transitables, vías férreas, campamentos. En éstos cierre las carpas cuando se ausente de la zona; controlar la presencia de ratas cerca de la vivienda y baldíos. Para ello no acumule basura especialmente restos de comidas, la ceniza caliente suelen atraer a los roedores y por ende a las víboras; proteger las aves rapaces, boas como la ampalagua y culebras que son controladores de viboreznos y roedores.

Por cualquier consulta, los vecinos pueden asesorarse en el Instituto de Animales Venenosos "Dr. Jorge W. Ábalos" en el Ministerio de Salud.

En tanto que, ante un caso de mordedura aconsejan recurrir a la atención médica en el centro de salud más cercano.

Entre los primeros auxilios piden tranquilizar al accidentado procurando que descanse acostado o sentado elevando el miembro picado manteniéndolo inmóvil; aflojarle ropas, calzado, cinturón u otros elementos que comprima la zona afectada; se puede colocar en la zona de picadura una compresa fría o hielo en forma intermitente a fin de calmar el dolor; no realizar ligaduras, torniquetes, cortes o incisiones, cauterizaciones o quemaduras, no succione ni apriete la herida; no realizar ningún tratamiento casero; no aplastar el insecto contra la piel; y trasladar al paciente con urgencia a un centro de salud.