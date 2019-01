Melitón Chávez valoró "el gesto de solidaridad"

18/01/2019 -

El sacerdote tucumano José Melitón Chávez, actual obispo de Añatuya, destacó "el enorme gesto de solidaridad que se ha manifestado tanto de parte de las organizaciones sociales, como Cáritas, la Municipalidad de Añatuya y los mismos vecinos" por ponerse "manos a la obra para ayudar a los que hoy más difícil la están pasando con las intensas precipitaciones".

"Se trata de nuestro destino común como pueblo, y lo que nos ha pasado, debemos afrontarlos juntos", dijo a Radio del Siglo. "Ruego a Dios que venga el buen tiempo y que no decaigan las fuerzas de la gente. He estado al tanto de lo que pasó no solo en Añatuya, sino también en Los Juries, El Cuadrado, Cuatro Bocas, Tintina, Campo Gallo y otros lugares, donde la lluvia ha provocado mucha aflicción en la gente", sostuvo.

Además de reconocer el amplio trabajo solidario brindado en las zonas más afectadas, el obispo Chávez llamó también a "tomar conciencia sobre la importancia del cuidado del monte, para que la naturaleza no se nos venga en contra después con estos fenómenos", concluyó.