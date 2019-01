La Justicia liberó a dos de los cuatro atacantes al federal

Fotos CAUSA. En el juzgado se debatió lo sucedido la madrugada del pasado 22 de diciembre.

18/01/2019 -

En una audiencia realizada en la mañana de ayer (jueves), la jueza de Control y Garantías, Dra. Susana Santillán, dispuso que recuperaran la libertad dos de los cuatro imputados en la causa por el brutal ataque con arma blanca a un policía federal friense, quien reside en la ciudad capital de Santiago del Estero.

La causa, caratulada como supuesto delito de homicidio en grado de tentativa, daño, robo agravado y lesiones en perjuicio de Matías Cerezo, tiene como principales sospechoso a Gabriel Gómez (25), Diego Hugo Pintos (33 años), Agustín Castillo (26) y Leandro Pedraza de unos 20 años.

La defensa de Gómez y Pintos, solicitó la libertad de ambos aduciendo que ellos no habían tenido directa participación en el hecho, inclusive que no habían ingresado hasta la casa del primo del policía donde se desarrolló el ataque. La fiscalía, en este caso representada por la Dra. Belén Pan, no se opuso al planteo y la jueza dispuso la libertad de dos de los implicados.

Madrugada violenta

El hecho que dejó como saldo al efectivo policial milagrosamente con vida pero mal herido con una decena de puñaladas, cinco de ellas en la espalda, cuatro en la zona del abdomen y una en la frente que demandó 10 puntos de sutura, se desarrolló en la madrugada del 22 de diciembre último en el barrio Belgrano.

Matías Cerezo, de 26 años, con residencia en el Bº Autonomía de la ciudad capital, estaba en la vereda de la casa de su papá, en la calle Hipólito Irigoyen al 200, junto a otros primos.

Según la investigación del fiscal Juan Frías, cerca de las 4.30, cuando ya se descongestionaba la asistencia de público de la Fiesta de la Cultura Friense, que había concluido la primera noche, apareció en la reunión familiar sin ser invitado uno de los cuatro individuos imputados, en un intento de demostración de ‘picardía’ el sujeto intenta llevarse un teléfono celular y se manifiesta la resistencia del policial, al robo.

Esto motivó que se sumara un segundo sobre el cual también encuentra resistencia el federal, lo que motivó que se agregaran los nuevos sospechosos al ataque de superioridad numérica.

Frente a este avance, Matías Cerezo se refugia en la casa de un primo, Edgardo Toledo.

Por lo que la fiscalía investigó, dentro de la vivienda Pedraza habría apuñalado por la espalda al efectivo y Castillo también entró al lugar donde se desarrolló un sangriento ataque en el baño dejando al policía tirado y malherido.

Antes de irse se robaron los celulares a todas los presentes en la casa sobre la base de amenazas a los dueños de la propiedad.

El federal fue trasladado hasta el Hospital Zonal de Frías y de allí derivado al Regional donde fue operado y, de milagro, los médicos pudieron salvarle la vida.