"La recesión va a ser larga; no sabemos cuándo se sale, pero viene para largo"

20/01/2019 -

El economista Rodolfo Santángelo mantuvo una entrevista exclusiva con EL LIBERAL en la que se refirió a lo que prevé que sucederá este año con la recesión que arrancó a fines del año pasado, con la inflación, el dólar y los salarios en un contexto en el cual el 2018 cerró con una baja en todos esos indicadores.

¿La inflación va a estar en las metas del 23%?

Metas estrictamente no hay, pero sí una de política monetaria que sacando lo que es compra de dólares queda muy poco. Con eso y la recesión que hay la inflación debería bajar. Se ha logrado bajar del 3% mensual en los últimos meses, pero aún no se logra bajar del 2% mensual. Es como que hay una indexación confusa y parcial de algunos precios tarifarios, que ya sabíamos de la negociación salarial que se veían venir, pero si se cumple el programa con el FMI, siempre uno tiene que aclarar, hasta que estemos en una campaña electoral lógica, pero si se hace ilógica la campaña es como que empezamos todo de vuelta. Pero si tenemos una campaña electoral lógica la inflación debería bajar a algo así como la mitad del año pasado, después veremos de cuánto.

¿Hasta cuándo se va a extender la recesión?

Va a ser muy larga. La recesión va a ser muy larga acá, con la única excepción de lo agrícola si el clima acompaña y todas estas lluvias no se pasan del otro lado, entonces el PBI agrícola puede recuperar. Pero el PBI no agrícola puede tener excepciones, la temporada de turismo interna es buena, Vaca Muerta ayuda. Pero esta recesión viene para largo. La pregunta no es cuándo se sale de la recesión porque no lo sabemos, porque esto es largo.

¿Qué va a pasar con el dólar?

El programa de FMI ha cumplido su tarea que era en primer lugar bajar la demanda de dólares. La demanda de dólares definida como el ahorro de los argentinos, más las importaciones, más el turismo al exterior bajó a la mitad y con eso desde el punto de vista cambiario si está en la banda o $1 arriba es lo mismo, pero desde el punto de vista monetario no es lo mismo. Para poder inyectar pesos la única manera es que esté igual o por debajo de la banda. El Banco Central está por ahora, probablemente por influencia del FMI, muy cauteloso en su intervención cambiaria para emitir pesos, porque está priorizando un programa monetario estricto. Si a la caída de la demanda de dólares se le suma el aumento de la oferta de la exportación y la producción agrícola, sobre todo el atesoramiento, la dolarización y el tema electoral se mantenga tranquilo, el dólar va a estar más cerca del piso de la banda que del techo.

¿La situación del empleo y los salarios van a seguir bajo la inflación?

Sí, porque la caída del salario real es lo que evita que suba el desempleo. Acá o sube el desempleo o cae el salario real o una combinación de las dos. Hasta ahora bajó el salario real, más en el sector público, más en la economía real, también en el sector privado y ahora se están negociando las paritarias que no van a poder recuperar la salida del salario real porque sino va a aumentar el desempleo, van a echar gente. Lo que pasa es que la paritaria 2019 está tratando de adelantar los aumentos salariales para evitar que se produzca un nuevo deterioro. Eso hace que el desempleo suba, pero muy poco.