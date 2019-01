Dengue: el municipio continúa con campaña integral de saneamiento

Fotos LUCHA. Los trabajos de fumigación y descacharreo que realiza todo el año la municipalidad son fundamentales.

22/01/2019 -

La Municipalidad de la Capital continúa con la campaña de concientización y saneamiento integral en los barrios con el objetivo de prevenir la aparición del mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguña.

Debido a las intensas lluvias de los últimos días, el municipio capitalino intensificó la tarea en los diferentes barrios de la ciudad.

En ese sentido, dispuso que la campaña sea orientada a concientizar al vecino ante la posible aparición del mosquito transmisor, mediante tareas básicas de prevención, como la no acumulación de agua en bebederos de mascotas, macetas, neumáticos, cacharros, latas, etc, mantener los patios limpios, no dejar crecer la maleza y evitar la basura dentro y fuera de la vivienda.

Asimismo, el municipio recuerda que ante cualquier síntoma, se debe concurrir al centro asistencial de salud más cercano además, se recomienda usar repelente.

En este sentido, el Ministerio de Salud siempre recomienda a la población extremar las medidas de prevención y destaca que es "fundamental la participación de la comunidad para eliminar todos los recipientes que acumulen agua y puedan convertirse en posibles criaderos de mosquitos".

Esta es la clave de la prevención de las enfermedades transmitidas por este vector.

Asimismo, recomiendan que "ante fiebre alta se debe consultar al médico y no automedicarse, ya que esto podría agravar el cuadro".

Los síntomas del dengue son fiebre alta con una evolución menor a siete días, sin afección de las vías respiratorias.

Otros síntomas a considerar son cefalea, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos, aparición de sarpullido.

Los médicos alertan que "la mayoría de los antifebriles (ibuprofeno, aspirina, dipirona) de venta libre, podrían ocasionar complicaciones clínicas en el paciente con dengue".