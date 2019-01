UTA: "Si Ersa no nos paga, no vamos a levantar la medida de fuerza"

Fotos INCONVENIENTES. Mucha gente tuvo que optar ayer por caminar o utilizar el servicio de los taxis.

A pesar de haberse dictado la conciliación obligatoria, el gremio de UTA ratificó que continuará por tiempo indeterminado con la medida de fuerza que deja sin servicio de colectivo únicamente a los usuarios de las líneas de la empresa Ersa, ya que ésta no acercó propuesta de pago para las deudas con los trabajadores.

Así lo indicó el secretario de Finanzas de UTA, José María Coronel, luego de presentarse ayer a la reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, conjuntamente con el subsecretario de dicha cartera provincial, Walter Assef y el gerente de la empresa Ersa, Hugo Peralta.

"La empresa (Ersa) no hizo ninguna oferta de pago, pensábamos que hasta la tarde (de ayer) iba a haber alguna novedad, pero no hubo ningún tipo de acercamiento para solucionar lo que nos adeudan", resaltó el dirigente gremial, al ahondar que dicha empresa "está con una total intransigencia y por lo tanto, el subsecretario Assef dictó la conciliación obligatoria para los dos partes. Pero si Ersa no nos paga, no vamos a levantar la medida", ratificó.

Esta situación implica que no saldrán a cumplir con su servicio las líneas 110, 112, 114, 116, 119 y 120 que corresponden a Ersa.

El subsecretario de Trabajo de la provincia, Dr. Walter Assef, recordó a EL LIBERAL que la conciliación obligatoria dictada ayer antes del mediodía era "tanto para la UTA como para Ersa, y ambos deben acatar. Si no se cumple, tendremos los mecanismos legales para intimar a que restablezcan el servicio, sino serán pasibles de las sanciones que corresponden", dijo, al ejemplificar que podría complicarse hasta la regularidad de la personería jurídica del gremio de UTA.

Atento a que la conciliación no se cumplió, se espera que hoy pueda destrabarse el conflicto entre las partes, ante el pago del no remunerativo de parte de Ersa a sus empleados.

Incumplimiento

Walter Assef agregó que la empresa en cuestión "aún no tiene una propuesta del pago del no remunerativo de $3.814. El gerente de Ersa (Hugo Peralta) no tiene una respuesta sobre este tema, y las autoridades superiores a él deberían dar una explicación. Pero no hay nada".

Recordó que el subsidio para dicho pago "fue entregado, pero Ersa no pagó la suma extra, y ese incumplimiento finalizó el 31 de diciembre pasado".

Al ser consultado sobre los motivos que aduce Ersa para no abonar lo adeudado, Assef sostuvo que "la empresa manifiesta tener complicaciones para operar el servicio. Pero mientras estén deben cumplir con garantizar la circulación de las unidades", remarcó el subsecretario de Trabajo de la provincia.