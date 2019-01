"Este país es inviable por la presión fiscal que tiene y cada vez estará peor"

Fotos ¿DEFAULT? "Nos fumamos 22 mil millones de reservas. Si no estuviéramos con el FMI, estaríamos en default".,

El economista Javier Milei mantuvo en exclusiva un diálogo con EL LIBERAL en el que se refirió a la coyuntura económica, cuál fue el detonante que derivó en la situación que vivió la economía durante el 2018 y por qué esta situación de calma en el dólar, que es celebrada por el Gobierno, esconde problemas más graves de fondo.

De la posibilidad de salir de recesión y del dólar, habló en esta entrevista.

El ministro Dujovne viajó en busca de inversiones ¿que reflexión le merece?

Lo de la búsqueda de inversiones es verdaderamente un insulto al intelecto humano. Este país es inviable por la presión fiscal que tiene y este Gobierno en vez de bajar el gasto público prefirió subir la presión fiscal con lo cual no creo que tenga mucho para mostrar el ministro. Básicamente porque no se ha ido en la dirección correcta. Se ha buscado proteger de todas maneras a los parásitos de la casta política con lo cual eso hace que no va a haber inversiones en la Argentina y eso está claro. La Argentina tiene el mismo PBI desde el año 2011 con lo cual en términos per cápita cayó 8,3%. El PBI del mundo en el mismo período subió 32%, el de los países desarrollados 16 y de los emergente 45%. La Argentina si no modifica este esquema de política económica va a seguir retrocediendo, va a estar cada vez peor, va a estar inexorablemente así y no hay intenciones de hacer ninguna reforma de éstas. Con lo cual cada vez vamos a estar peor.

¿El gobierno puede dar un golpe de timón en este año electoral o seguirá con estas mismas políticas?

Lo que hay que entender es que éste es un gobierno de ineptos, de incapaces, de cobardes. Ganaron las elecciones de medio término y en lugar de avanzar en las reformas que dijeron que iban a avanzar si tenían el apoyo de las urnas, el estúpido de Marcos Peña avanzó sobre la independencia del Banco Central, es decir cuando se le dio más poder se movió en la dirección incorrecta, generando el desastre del 28 de diciembre de 2017 que fue una catástrofe para la economía durante todo el 2018. ¿Qué se puede esperar de éstos? Nada y queda la sensación que si tuvieran más poder, va a tener más poder el inútil de Marcos Peña para hacer más daño a la población.

¿Cómo se reflejó ese daño en 2018?

La economía se venía expandiendo al 4,5% y ahora lleva 1,5% de caída. Cayó el PBI per cápita. Subió el número de pobres, de indigentes. Cayó 15 puntos el salario real. Cayó el consumo. La inflación que venía al 18% aceleró al 47% minorista, se fue de 12 a 73,5% en el rubro mayorista. El tipo de cambio saltó 120%. Nos fumamos 22 mil millones de reservas y nos cortaron el financiamiento voluntario, con lo cual si no estuviéramos con un programa del FMI, estaríamos en default. Es decir, eso hizo Marcos Peña cuando tuvo más poder.

El Gobierno se comprometió a bajar la emisión....

Eso es condición necesaria, pero no suficiente para que no haya inflación, porque se puede caer la demanda de dinero. Hoy hay una coyuntura donde todos están contentos y eufóricos porque el dólar no sube. Claro, hay una cuestión de demanda de dinero estacional, cuando sube esa demanda la moneda se aprecia, eso es uno de los efectos que hay ahora.

¿Hay también factores externos?

Sí. En segundo lugar EE.UU. dijo que el ritmo al que va a subir la tasa de interés la FED es menor que el que tenía planeado, con lo cual eso generó que todas las monedas emergentes se apreciaran, miran las bolsas emergentes y que subieron los bonos emergentes con lo cual el riesgo de emergentes también cayó, con lo cual se tiene en la Argentina del lado del dólar, factores externos y la demanda de dinero estacional. Pero los fundamentos de la economía siguen siendo deplorables.

Si Macri va cabeza a cabeza a elecciones con Cristina Kirchner ¿la gente se va a quedar en pesos?. Va a buscar el dólar. Supongamos que no gana las elecciones Cristina Kirchner, entonces se llega a diciembre donde va a quedar bien claro que la Argentina va a un default. ¿La gente se va a quedar con pesos? No. Entonces, con situaciones que tienden a generar que la demanda de dinero tiene un techo y una oferta monetaria donde la cantidad de dinero futura o sea las Leliqs hacen que los pasivos monetarios del BCRA crezcan al 42% anual se necesita una inflación de 1,7% mensual para que dé 23% anual y no dan los números.