CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de enero de 2019

24/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

10.00 VENI MAÑANA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 VENI MAÑANA (CONTINÚA)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.15 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.45 MINUTOS PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTOS PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STALKEO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA

SIEMPRE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 A DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 ANIMADORES

20.30 LUNFARDO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ESTUDIANTES





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 13.00

SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

12.17 SEMI-PRO

02.04 INFIERNO AL VOLANTE

04.01 EL ASTRONAUTA

05.50 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

06.11 CAMBIO DE HÁBITO

08.08 LOS MUPPETS EN LA ISLA DEL TESORO

10.02 LIBEREN A WILLY

12.03 OTTO. EL RINOCERONTE

13.29 JINETES DEL ESPACIO

16.01 ANTES DEL ATARDECER

17.41 EL SECRETO DE ADALINE

19.56 MANOS DE PIEDRA

22.00 UNA FAMILIA PELIGROSA

TNT

02.20 LOCOS POR LOS VOTOS

03.46 LA ÚLTIMA CARTA

05.33 BUZZ - SEASON 7

06.00 BUZZ - SEASON 7

06.28 MAL EJEMPLO

08.09 LA GRAN AVENTURA LEGO

09.55 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

12.00 BUZZ - SEASON 7

13.00 EL PATRIOTA

15.56 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

18.23 EL HOMBRE ARAÑA 3

21.00 100 DIAS PARA ENAMORARSE

22.00 CAPITÁN PHILLIPS

00.37 EL SABOTAJE

TCM

02.07 LA FUGA

04.17 LOST

05.01 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA

06.31 LA NIÑERA

06.55 LOST

07.42 LOST

08.28 LOST

09.14 LOST

10.01 CASADOS CON HIJOS

10.27 CASADOS CON HIJOS

10.53 CASADOS CON HIJOS

11.19 LA NIÑERA

11.43 LA NIÑERA

12.31 LOST

13.20 LOST

14.05 CASADOS CON HIJOS

14.31 CASADOS CON HIJOS

14.57 CASADOS CON HIJOS

15.23 LA LEYENDA DEL INDOMABLE

15.49 LA LEYENDA DEL INDOMABLE

18.04 EN BUSCA DE UN SUEÑO

20.24 EL BUENO DE LA PELÍCULA

22.00 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

23.59 NEGOCIOS RIESGOSOS

SPACE

00.00 MEGALODON

01.36 LA MALDICIÓN DEL PANTANO

03.02 BUGS 3D

04.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.57 MANNY

08.26 GREMLINS

10.04 2012

12.49 ORO Y CENIZAS

14.35 HALCONES DE LA NOCHE

16.19 TANGO Y CASH

18.07 AHORA SON 13

20.23 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

21.50 PUNTO DE QUIEBRE





A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 25,SHOW EN VIVO CON RODDY MONTENEGRO Y SU GRUPO. ADEMÁS,

LOS LEGÜEROS.

*SÁBADO 26, SHOW EN VIVO DE MOCHO BLUES.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE

LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR,

CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO, LOS

CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI, LA

USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.





CINES

SUNSTAR

DRAGÓN BALL SÚPER

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

23/01 -24/01- 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

24/01 - 22:20 (Subt

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/01 -25/01 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/01 -30/01 19:15 (Cast)

LA MULA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

24/01 - 22:40 (Subt)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

24/01 -25/01- 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)

22:10 Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/01 -25/01 16:30hs (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

24/01 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

24/01 -25/01- 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/01 - 30/01- 18:45 (Cast)

EL VICEPRESIDENTE (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

24/01 -22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

EL REGRESO DE MARY

POPPIN ATP

CASTELLANO 2D 16:50 (EXCEPTO 26-

01) - 19:40 - 22:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (EXCEPTO EL

26-01)

CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)

DRAGÓN BALL SÚPER: BROLY

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30

(EXCEPTO EL 26-01) - 22:50

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF IN SEOUL APTA 13

AÑOS

IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00