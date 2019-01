FÚNEBRES | 24 de enero de 2019

24/01/2019 -

- Mercedes Milagros Roldán de Anglade

- Sara Raquel García de Nittinger (La Banda)

- Jorge Alberto Pinto

- Faustino Manuel Ponce (Fernández)

- César Francisco Cortez

- Felicia Laura Álvarez

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hija María Cecilia Navarro, su hijo pol. Maximiliano, sus nietas María Valentina y María Tiziana Moscheni participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados desde hoy a las 10 hs en s.v. P.L. Gallo.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad". Sus hijas María Laura y María Cecilia Navarro, hijos pol. Fabian Buffa y Maximiliano Moscheni y sus nietos Augusto, Octavio Buffa: Valentina y Tiziana Moscheni participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy desde las 10 hs en s.v. P.L. Gallo.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí unge su óleo". Su hermana Martha Alvarez de Daud y sus sobrinas María Susana, Mili Daud con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Sus consuegros Mirta y Franco Moscheni y María de Buffa participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Sus hijos Mario y Graciela Campos, su hija política Sonia, sus nietos Lucrecia, Gabriela, Agustina, Franco, Benjamin, Pilar, y su bisnieto Elias y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Su hijo Mario, su hija política Sonia, sus nietos Lucrecia, Gabriela, y su bisnieto Elías participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hija Graciela, sus nietos Agustina, Franco, Benjamin y Pilar participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Descansa en paz hermana. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus hermanos Marta y Carlos Campos y respectivas familias.

CAMPOS, MARÍA DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus sobrinos Zuni y Silvio y su sobrina nieta Manuela participan su fallecimiento.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Luis y Guillermo y Rezola despiden con pena al amigo de la infancia acompañando al querido Agucho y familia con mucho afecto.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y socio René y acompaña a su familia en ta difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

CORTEZ, CÉSAR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Sus padres Mechi Sayago y Carlos Cortez, sus hermanos Sole y Aníbal, su cuñada Roxi, sobrinos Valentina y Emilio y sus amigos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. De Estación Robles. EMPRESA SANTIAGO.

CORTEZ, CÉSAR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Hijo amado, qué dolor tu partida inesperada. dios se lleva lo mejor para él, pero sigues viviendo en nuestros corazones. Tu mamá y hermanos del corazón Mabe Anguio, Juanjo y Jail Reston participan con profundo dolor su fallecimiento.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. La comunidad de la Escuela Nº 719 Blas Parera, personal directivo, docente, administrativo y de maestranza acompañan a la docente María de los Angeles Orieta por la perdida irreparable de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

PINTOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Su esposa Josefina, Lucio , Claudia, Ramon, Ramona,Alejandra, Isabel, Eugenia, Belén, Jose, h. politicos, nietos, hnos. sobrinos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio San Marcos Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de los Dres. Lino Julio y Carlos Augusto Lorenzo, socios de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN ANGLADE, MERCEDES MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su esposo Ramón Juares, sus hijos Junior Jesús, Luciana Stefania, Franchesca Milena, sus padres Guillermo Roldán, Mercedes Ibarra Anglade sus hnos Jesus, Delia, Guillermina, Lucio y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Parque la Paz Cob. Hamburgo SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NOERTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALAZAR, DOMINGO ARTURO (q.e.p.d.) Fallleció el 22/1/19|. Su esposa Eva, sus hijos Graciela, Ramón, h/pol Francisco y Andrea, nietos Francisco, Josefina, Valeria y Jonás y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados cemet. Los Flores. Serv. Hamburgo compañía de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SALAZAR, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Querido hermano cumpliste tu misión de esposo, padre y abuelo. Descansa en paz. Su hermana Aide Villa, sus hijos Eve, Victor, Esther, y Juan Atilio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALAZAR, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. La comunidad educativa del ISTA, ruega oraciones en su memoria y pide al Señor Jesús fortaleza para su hija Graciela y flia.

SALAZAR, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Las amigas de su hija Graciela; Azar Cecilia., Ruiz Sandra, Roldán Vanesa, acompañan a la flia. en tan dolorosa pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Tío querido que brille para vos la luz que no tiene fin. Gracias por tanto, Gracias por todo. Su sobrina Andrea, su esposo Daniel, sus hijas Mikaela, Valentina y Virginia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Jorge Ramírez y Amalia Robledo, Emilio Díaz, Belén Ramírez y Lautaro, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Agrupación Primera Junta, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Petty Ramírez. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Silencio, tristeza, profunda congoja; "del otro lado" Paz, serenidad, luz infinita, asi recibe nuestro Señor a su hijo que abrazó la vida con nobleza y humildad. Oraciones en su memoria. Sus amigos Pila, Nenina, Cecy. Dany Ernesto, Juancito y Leia.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos, acompañan a Petty; Mónica, Nicolás y demás familiares ante tan dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Matias E. Balmaceda acompaña a Petty y familia y dirigentes del circuito G. Elevando oraciones por la memoria de Lito.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Porota Sillva, Yolanda Abdala, Elina Ruiz y Eduardo Martinez, participan la partida del gran amigo Lito. Acompañan a la familia en su dolor, rogando pronta resignación ante la irreparable pérdida.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Ada Roldán de Pons y Ada Pons de Perín participan con profundo dolor del fallecimiento del esposo de su amiga Pety y hace extensivo su pésame a sus hijos Mónica y Nicolás. Ruegan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Lito; vivirás eternamente en el corazón quienes desfrutamos de tu amistad; Rosa Quiroga y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por tu descanso eterno.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Luis Amadey y Matilde Rojas, sus hijos Mauro y Leandro participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Pety y familia. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Víctor Manuel Rotondo y María Fernanda Llugdar Amadey y flia. participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Dr. Emilio Díaz Beltrán y Cecy Mussi, Dr. Luis Miguel Díaz y Dr. Gustavo Juárez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Petty e hijos en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

TOZZI, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 719 Blas Parera, personal directivo, docente y de maestranza acompañan a la docente Gladis Medina por la pérdida irreparable de su Sr. esposo. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, RAMONA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Sus hijos Luisa, Reinaldo, Antonio, Dina, h. politicos Pio, Cristina, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Tunas Punco Dto capital. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

VEGA DE BUSTOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Su esposo Rolando Bustos, sus hijos Mario y Pablo su mamá Gumerdina y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad Cob. Norcen servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Nuestro reconocimiento a su trayectoria profesional. Nuestras condolencias a familiares, amigos y colegas. Comisión directiva Colegio de Enfermeros de Santiago del Estero. participan su fallecimiento.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Tus colegas y compañeras del Ministerio de Salud: Susana, Yoly, María Rosa, Betty, Nicea, Inés, Marta, Mercedes, y Lidia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Las amigas solidarias". Yoly, Amanda, Melva, Blanca, Rosario y Doris participan su fallecimiento con mucho dolor y acompañan a sus hijos y demás familiares con una oración en su querida memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Participa el Voluntariado SIVA Hospital Regional Ramón Carrillo, sala de maternidad: Toty, Sara, Rogelia, Lucía, Valle, Nilda, Tere, Alba y Anita. Ruegan oraciones en su memoria.

CURA, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/12/18|.Hermano de mi alma, mi guerrero , mi ángel de guarda pasaste por esta vida terrenal para enseñarnos a honrar la vida. Has sido una persona adorable, sin pecados y seguro estas junto a Dios. Te amaremos por siempre. Tu madre Romilda y tu hermana Susana y tu incondicional cuñado Dr. Víctor Jorge, tus sobrinos Sergio, Víctor, Maximiliano y Nahuel Jorge, te invitan a la misa que se realizara en Catedral Basílica a las 8.30 hs al cumplirse un mes de su partida.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Hace un año que partiste hacia tu nueva morada a unirte al coro de ángeles que le canta a Dios, como lo hiciste aquí. Nos queda el consuelo de tus canciones, tu sonrisa, tus bromas, tu ejemplo de lucha, de amistad y el amor que sembraste. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu esposa Graciela, tus hijos Javier, Natalia, Emanuel y Angel, hijos políticos Julio, Andrea, Nati y nietitos Juanjo y Yael invitan a la misa que en su memoria se oficiará en la Catedral Basílica a las 20.30 hs.

----------------------------------------

ÁVILA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/98|. Hijo querido se cumplieron 21 años desde que te fuiste al reino de los cielos donde hay paz, amor y tranquilidad. Hijo siempre te llevo en mi corazón con mucho amor y cariño. Te extraño. Tu madre Elia Giménez, sus hermanos Edgardo, Walter, Ariel y Eliana y sus respectivas familias. Que brille para tí la luz que no tiene fin.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ARANDA, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Dr. Raúl, Dra. Carolina, Dra. Roxana, Dr. Carlos, Melina, Norma, Andrea, Romina, Claudia, Paco, Vanina, Claudio, Matias J.L, José, Dr. Walter, Nacho, Caro P, Ana, Caro L, Romi, Naty, Reina, Franco, Aldo, Matias B., Dra. Ana Laura, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su compañera Florencia. Ruegan una oración en su memoria.

ARANDA, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Los socios y comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su afiliado Ricardo Ybarra. Se ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Su esposo Alejandro David Nittinger, sus hijos Ángel David y Luna Maria Nittinger, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en Av. Belgrano 536 La Banda sala velatoria de Antonio Gubaira, y serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Su esposo Alejandro D. Nittinger, sus hijos Luna, David, padres Lucio, Carmen, hnos , h/pol sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cemet. La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano 532 (L.B) (S/V). Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Sus padres Lucio Esteban Garcia y Ramona del Carmen Rodríguez, sus hnos. Susana del Carmen, Eduardo Esteban Julio Ricardo, Nilda Noemí, Lucio Oscar, Ana Rebeca, Maria Silvina, Diana Mariela, Federico Gabriel, Fabiana Carolina y Sergio Ivan Garcia., sus hnos. pol. Gabriela, Alfredo, Diego, Pablo, Federico, Hugo, Mirian, Roxana y Valeria y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de mi amada hermana, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Su hermana Diana Mariela García, su hno. político Federico Campos y sobrino Leonardo Campos participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Su hermano Eduardo Esteban Garcia, hermana política Mirian Elizabeth Villalba de Garcia y su sobrina Jackeline Elizabeth Garcia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. "Que brille para tí la luz que no tiene fin". Roberto Campos, su esposa María Cristina Olivera; su hijo Nicolás Campos, su esposa Silvana Trejo y su hija Issa Campos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. "El Señor, es mi pastor nada me faltará, el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar". La comunidad educativa del C.E.I Nº 50 para personas con discapacidad visual "San Juan Pablo ll" participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida alumna Prof. Sara García acompañan a sus hijos y fliares. ante esta pérdida irreparable. Elevando oraciones en su memoria.

GARCÍA DE NITTINGER, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Escuela Nº 371, de La Reserva, Río Hondo. "Querida Sarita: hoy despliegas las alas hacia el Señor Jesús que te espera y una estrella nace en el cielo. Te vas pero jamás olvidaremos tu vida, tu entrega, tu vocación Profe querida ... "Sus compañeros sienten mucho su partida y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAAVEDRA, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/19|. Su hijos Orlando, Natalia, Paola Saavedra h. políticos Guillermo Gómez, nietos Julieta, Lucas, y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 16 hs en el cemet. La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787 .

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

JIMÉNES, FABIÁN ALEXI (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Su esposa Silvia, su hijo Bautista, sus padres Celva Cuella, Segundo Jiménez sus hnos Javier, Nelida, Fernando, Lorena, Veronica Romina, Maria, Yamila,y Adrian y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio de Monte Quemado. Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

PONCE, MANUEL FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció 23/1/19|. Su esposa Olga, sus hijos Guillermo Luis, Matias, Maru y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio de Fernández. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

ROJAS DE VARGAS, MARÍA DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Las amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento de la tía de Inesita, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la casa de Dios Padre.