Fotos Ersa anunció su retiro de la provincia el 31 de enero y hoy a la madrugada se decide si sigue el paro

24/01/2019 -

Después varios meses de tensas negociaciones por dinero adeudado a sus empleados, el gerente local de la empresa de transporte Ersa, Hugo Peralta, anunció que operarán en la provincia "hasta el 31 de enero" del presente año. El empresario confirmó a EL LIBERAL que hoy "a primera hora, se hará la presentación correspondiente ante el Municipio capitalino". Respecto de la indemnización que debe hacerse cargo la empresa para pagarles a los empleados, dijo que este punto "es parte de la negociación que empezará a tratarse (hoy) y esperamos ver cómo solucionamos este punto", indicó. Peralta estuvo ayer con Gustavo Larrea, patrocinante de Ersa y miembro de la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (Fatap), quien también formó parte de la reunión que en primera instancia se llevó a cabo en la Municipalidad de la Capital y más tarde en la Subsecretaría de Trabajo en procura de destrabarse el conflicto. Extraoficialmente, se supo que anoche la empresa no había presentado ante la comuna la notificación formal donde anunciaba su retiro de la provincia. De la reunión en Trabajo de la provincia, además de Larrea y Peralta por Ersa, participaron Jorge Pacheco y José María Coronel por la UTA, el fiscal Municipal de la capital, Martín Ramos y el subsecretario de Trabajo de la provincia, Dr. Walter Assefh Cabe agregar que en la reunión -que pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 18- se abordó sobre el pago del no remunerativo de $3,814 que aun no se hizo efectivo a los empleados de Ersa. Fue en esta misma reunión donde los directivos de Ersa plantearon dejar de operar el servicio desde el 31 de enero. Pago adeudado Pese a las duras posiciones entre las partes, la empresa ofreció el pago de una primera parte (del no remunerativo), de $1500 y el resto con fecha a definir. Esta propuesta fue elevada por la dirigencia gremial de UTA a los trabajadores de Ersa y no aceptaron tal oferta. Al cierre de edición, desde el gremio informaron que hoy a las 4.30 se decidirá en asamblea si se levanta el paro, ya que "es deseo de algunos choferes poder restablecer el servicio", informó Coronel de UTA. El asunto salarial se seguirá tratando hoy en la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, encuentro del que tendrá nuevamente en la mesa de la negociación a la dirigencia de UTA con el gerente de la empresa Ersa, Hugo Peralta. Horas antes, desde las 10, también en Trabajo, se abordará la nueva escala salarial que deben abonar todas las empresas de transporte de la provincia a los choferes.