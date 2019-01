Fotos Desmantelan banda que vendía motos robadas y arrojaba los restos al río

24/01/2019 -

Más de 100 efectivos de la Departamental 16 y del D6 irrumpieron en simultáneo en cinco domicilios del Bº Independencia, en un sector conocido como "Villa Choro", donde lograron desbaratar una importante banda delictiva. El megaoperativo se realizó durante la madrugada de ayer, luego de más de dos meses de pesquisas de los efectivos de la División Investigaciones de la mencionada Departamental, quienes recibieron varias denuncias por robo con la misma modalidad. A raíz de las averiguaciones, los efectivos lograron determinar que se trataba de una banda dedicada al robo de inmuebles, aunque también se "especializaban" en motocicletas las cuales eran comercializadas días después. Los investigadores determinaron que los maleantes -cuatro de los cuales fueron detenidos ayer- se "movían" por las noches, tanto para cometer los hechos como para "enfriar" y "reducir" el botín. Fuentes consultadas indicaron que los delincuentes, una vez que tenían las motocicletas en su poder, las ocultaban en los sectores montuosos cercanos a sus domicilios, en los techos de las viviendas o en talleres mecánicos de "amigos" y en algunos casos eran enterradas en los fondos de las casas. Con el rodado en su poder, salían a ofrecerla. Si el comprador aceptaba la motocicleta "entera", las sacaban del escondite y la entregaban, siempre por la noche. Esperaban alrededor de tres días y si el rodado no lograba ser vendido, lo desmantelaban. Las partes como las cachas, caño de escape, asiento, manubrio, ruedas, frenos, entre otras, eran vendidas, pero para no dejar cabos sueltos el chasis y algunos motores eran arrojados al río Dulce para no ser descubiertos. Con todas las evidencias necesarias, los efectivos informaron a la fiscalía de turno, que pidió los allanamientos. En los domicilios se logró detener a Claudio Daniel Vázquez, alias "Peladito"; Cristian Daniel Padilla, alias "Turu"; Axel Fernando Gómez y Juan Benjamín Garnica, todos miembros de la banda que además perpetraba arrebatos y asaltos. De los domicilios requisados los efectivos recuperaron seis motocicletas enteras; plásticos de color azul correspondiente a una Honda Wave, espejos, tanque de combustible, faro; tres bloques; motor de Honda Wave y chasis pertenecientes a vehículos de 110 cc. Los secuestros y los detenidos fueron trasladados a la base de la Departamental de Los Flores donde quedaron custodiados. Ahora los efectivos realizarán averiguaciones para encontrar a los dueños de los objetos. Mientras que los acusados quedaron alojados en distintas dependencias a disposición del Ministerio Público. Serán indagados en los próximos días.