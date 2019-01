Fotos "En Mar del Plata no hay casos (de hantavirus), no hay que alarmarse"

24/01/2019 -

Para los santiagueños que estén pensando en viajar a Mar del Plata, la noticia es que las autoridades sanitarias de aquella ciudad salieron ayer a tranquilizar a la población sobre la preocupación existente por la proliferación de casos de hantavirus en el país. La Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública del Concejo Deliberante realizó una jornada informativa sobre la enfermedad, a cargo de las principales autoridades sanitarias de la ciudad y de la provincia. El subsecretario de salud municipal, Pablo de la Colina expresó que "la provincia de Buenos Aires está dentro de los casos normales y en Mar del Plata no hay casos y no hay nada de que asustarse. Pero sí para estar atentos, sobre todo en el sector salud", remarcó. Explicó que teniendo en cuenta que el hantavirus se propaga con mayor frecuencia en el período estival y considerando que Mar del Plata atrae a miles de turistas, "por supuesto, es una ciudad de riesgo en cuanto al contacto interhumano, pero es lo que se está viendo en la epidemia en el sur. En la provincia de Buenos Aires no hubo contagio interhumano, en Chubut sí", aclaró. "Por más que no esté el roedor, el riesgo debe existir. El contagio no es necesariamente tener contacto permanente con el ratón, sino aspirar la defecación del roedor", dijo De la Colina. Por su parte la directora del Instituto Nacional de Epidemiología (INE), Leticia Miller, informó que el ratón colilalargo "vive en los campos, no van a la parte urbana" y remarcó que "la gente que vive en el campo o en la periferia de la ciudad, debe tener cuidado de mantener su zona libre de malezas o cacharros para que esos ratones no puedan hacer sus cuevas. Con sus heces o la orina, la pueden dejar en la tierra y con el polvo, las personas pueden contagiarse".