Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, China y Francia lideran la inversión extranjera en Argentina

Fotos RUBROS. Fundamentalmente en proyectos de energía y mineros.

24/01/2019 -

Empresas con sedes en los Estados Unidos se ubicaron durante el trienio 2016-18 como las mayores inversoras externas en el país, tanto en cantidad de proyectos (110) como en montos comprometidos (US$ 8.724 millones), de acuerdo con un análisis realizado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Detrás de los EE UU se ubicaron, en término de montos anunciados de inversión, las compañías de Canadá, con US$ 8.201 millones en 26 proyectos.

España ocupa el segundo lugar si se considera la cantidad de emprendimientos (28 casos) y el tercero en montos (US$ 5.795 millones).

En volúmenes de inversión anunciados durante el trienio se destacaron luego las compañías del Reino Unido (con US$ 4.046 millones); las de China (US$ 3.766 millones) y las de Francia (con US$ 3.604 millones).

Los restantes puestos, entre los primeros diez, correspondieron a México (con compromisos de US$ 3.310 millones); Italia (US$ 2.244 millones); Brasil (US$ 1.951 millones) y Chile (US$ 1.385 millones).

Los datos del Mapa de Inversiones confeccionado por la Agencia abarcan a otra decena de países, con inversiones anunciadas entre el 11 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre pasado, de entre US$ 5 y US$ 88 millones: Noruega, Finlandia, Dinamarca, Malasia, India, Polonia, Estonia, Bolivia, Perú y Ecuador.