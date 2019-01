CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de enero de 2019

25/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTOS PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTOS PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.15 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.15 VERDADES SECRETAS

01.00 STALKO

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 DE A DOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMADORES

16.00 VHS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 LUNFARDO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.34 ESCUCHA TU DESTINO

08.42 EL HOMBRE ARAÑA

11.09 UN TALENTO ESPECIAL

12.58 MI MARCIANO FAVORITO

14.48 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. BATALLA

CÓSMICA

16.27 EL HOMBRE ARAÑA

18.54 SUPERMAN REGRESA

22.00 THE AVENGERS. LOS VENGADORES DE

MARVEL

TCM

07.09 LOST

07.54 LOST

08.39 LOST

09.23 LOST

10.07 CASADOS CON HIJOS

10.32 CASADOS CON HIJOS

10.57 CASADOS CON HIJOS

11.22 LA NIÑERA

11.46 LA NIÑERA

12.33 LA NIÑERA

12.57 LOST

13.41 LOST

14.26 CASADOS CON HIJOS

16.04 EL INVENCIBLE

17.34 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

19.44 DOS POLICÍAS REBELDES

22.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

23.58 PÁNICO Y LOCURA EN LAS VEGAS

TNT

06.19 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

08.20 MUY PARECIDO AL AMOR

10.14 HOY 13, MAÑANA 30

12.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.21 MCFARLAND. SIN LÍMITES

15.44 EL HOMBRE ARAÑA 3

18.23 CAPITÁN PHILLIPS

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 SABOTAJE

SPACE

06.45 GREMLINS

08.35 LOS SAQUEADORES

10.22 JUGANDO SUCIO

12.26 AHORA SON 13

14.36 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

16.08 EJECUTOR

18.03 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.49 PUNTO DE QUIEBRE

22.13 LA BRUJA

CINECANAL

13.40 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

14.40 RÍO 2

16.25 MI VILLANO FAVORITO 2

18.15 BAYWATCH. GUARDIANES DE LA BAHÍA

19.55 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER - PARTE I

22.00 ALIEN. COVENANT

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 SHARK TANK COLOMBIA

13.50 SHARK TANK MÉXICO

15.40 NEGOCIANDO CON TIBURONES

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

22.00 SHARK TANK COLOMBIA





A DÓNDE IR

LA POSTA GRILL

(RUTA 34, BELTRÁN)

*HOY ,SHOW EN VIVO CON RODDY

MONTENEGRO Y SU GRUPO. ADEMÁS,

LOS LEGÜEROS.

*SÁBADO 26, SHOW EN VIVO DE MOCHO

BLUES.

BELLAS ALAS

(AV. BELGRANO 1807)

*HOY, A LAS 23, BOSSA Y JAZZ CON

ANDREA LEGNAME, Y LOS MÚSICOS

EMMA ROTONDO, HUGO PALMAR, JORGE

SUÁREZ Y ARIEL HERRERA.

*SÁBADO 26, A LAS 23, NOCHE DE FOLCLORE

CON RODRIGO SALVATIERRA

Y LOS MÚSICOS: LEONARDO JUÁREZ,

MARTÍN SALOMÓN Y TORO MORALES.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 25, ACTÚAN KARLOS ROLDÁN,

RECITAL DE ‘LOS RAÍCES’. ARTISTAS

INVITADOS

*SÁBADO 26, ACTÚAN WALTER OLIVERA

‘EL FESTIVALERO’, RECITAL DE ‘LOS

TOBAS’.

ARTISTAS INVITADOS.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y

DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL DE

LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA

DE ABEL PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO

SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO,

46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN POPULAR,

CON NÉSTOR GARNICA, DÚO

ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO,

LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE

MUCHOS OTROS ARTISTAS.





CINES

SUNSTAR

DRAGÓN BALL SÚPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

25/01 -26/01 14:00 (Cast) 16:10

(Cast) 18:15 (Cast) 20:20 Cast)

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

25/01 -26/01 22:20 (Subt) 00:30

(Subt)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/01 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL -30/01 19:15 (Cast)

LA MULA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

25/01 -26/01 22:00 (Subt) 00:20

(Subt)

EL REGRESO DE MARY POPPINS

(2D)

FAMILIAR (ATP)

25/01- 16:20 (Cast) 18:55 (Cast)

22:10 Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

25/01 -26/01- 18:50 (Cast) 21:25

(Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/01- 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/01- 18:45 (Cast)

EL VICEPRESIDENTE (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS) 25/01 -26/01-

21:20 (Cast) 00:00 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

EL REGRESO DE MARY POPPIN

ATP

CASTELLANO 2D 16:50 (EXCEPTO

26-01) - 19:40 - 22:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30 (EXCEPTO

EL 26-01)

CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)

DRAGÓN BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30 (EXCEPTO

EL 26-01) - 22:50

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF IN SEOUL APTA

13 AÑOS

IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00