Abierto de Australia: Novak Djokovic barrió a Lucas Pouille y jugará la final ante Rafa Nadal

Lucas Pouille no pudo hacer nada para frustrar la que será la octava final de Grand Slam entre Novak Djokovic y Rafa Nadal. Era la que casi todo el mundo deseaba, con permiso del gran Roger Federer.

En la segunda semifinal del Abierto de Australia, el francés se ha quedado a una distancia sideral de dar la sorpresa ante el serbio, y el resultado lo dice todo: 6-0, 6-2 y 6-2. Parecido a lo que le sucedió ayer al griego Stefanos Tsitsipas en su choque interdimensional contra Nadal.

"Es uno de los mejores partidos que he jugado en esta pista", dijo Nole tras abatir sin piedad a Pouille. Y no le falta razón, es la mayor paliza en una semifinal del torneo desde el 6-1, 6-1 y 6-2 en 1990 de Stefan Edberg a Matts Wilander.

El partido no tuvo mucha historia en cuanto a tenis, porque Pouille casi no opuso resistencia ante un rival tan preciso que solo cometió cinco errores no forzados y que no le concedió ni una sola opción de quiebre, deja otra anécdota estadística, la continuidad de la larga racha victoriosa de Djokovic contra jugadores franceses en Grand Slams. Lleva 27 triunfos consecutivos contra los bleus y no pierde desde que lo hiciera ante Jo-Wilfred Tsonga en los cuartos de Australia en 2010.

La del domingo entre Djokovic y Nadal es una final que promete porque ambos llegan más frescos que en otras ocasiones, aunque solo el español lo hizo sin ceder ni un set. Su rival se dejó dos por el camino, uno contra Shapovalov y otro ante Medvedev.