Luciana Fioretti recordó a su ex y pidió que dejen de hablar de él

Fotos Luciana pidió respeto por su ex.

Hoy 08:10 -

Luciana Camila Fioretti estuvo en las oraciones de todos los santiagueños desde la noche del 6 de enero, cuando fue violentamente atacada a tiros por su ex, que luego se suicidó de un disparo en la cabeza.

A pesar de que la joven de 25 años ingresó al Centro Integral de Salud Banda en estado delicado, tuvo una milagrosa y rápida recuperación y una semana después recibió el alta médica.

La joven, que intentó en varias oportunidades denunciar a su ex pareja, Santiago Sosa, realizó ayer un fuerte posteo en el cual se refiere a su ex y pide que dejen de hablar mal de él y juzgarlo.

"Han dicho tantas cosas horribles de él, palabras que sólo aumentan el dolor. He intentado entender el enojo de todos con él, porque claro, lo que intentó hacer está mal, está pésimo. Muchos dirán `no tiene perdón", pero ¿en qué corazón puede haber tanto rencor y no perdonar?", comenzó en su mensaje en Facebook.

Luego agrega: "Déjenme decirles que esta persona ausente me ha hecho feliz por mucho tiempo, hemos traído al mundo dos niños a los cuales hizo felices. Tomó la peor decisión, sí. Hoy mis hijos preguntan por él, porque no vendrá, porque ya no tienen papá. Mis días de angustia parecen no acabar más".

"Se preguntarán el motivo el motivo de esta publicación y, les soy sincera, sentía la necesidad de hacerla, porque dijeron lo peor de él, su lado oscuro, pero sepan que también tenía actitudes muy buenas y hoy elijo quedarme con esas, las que me sacaron mil sonrisas. Ojalá pueden recordar su lado bueno y rezar por su descanso eterno", cerró el mensaje.