FÚNEBRES | 28 de enero de 2019

28/01/2019 -

Fallecimientos

- Angélica del Jesús Gómez

- Magdalena Beatriz Tarchini

- Jorge Roberto Soria

- Loys Pereyra

- Argelia Haydeé

- Isabel Celina Ibieta (Fernández)

- Adelina Inocencia Roldán de Chazarreta

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/1/19|. Tus amigas de siempre, Negra y Mequi Llugdar participan con pesar su fallecimiento, acompañan con mucho dolor a su hermana Marta y a sus hoijas Laura y Cecilia. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/1/19|. Prof. Sara Celia Aguirre de Di Lullo participa el fallecimiento de quien fuera la primera rectora de la Esc. " Francisca Jacques". Que el Señor te reciba en sus brazos querida Gringucha.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Eduardo Cura, su esposa Sara Manzur, sus hijos Vanessa y Mofid, Débora, Eduardo y Gabriela, sus nietos Abril, Ambar, Sharlott, Cloe y Zoe participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Mario Maldonado participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Darío y ruega una oración en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su cuñada Nilda Delina Cura, su esposo Francisco y sus hijas Doris, Marcela y Claudia y respectivas familias participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Ana Corina Afur, su hija Eliana Turrado Afur y demás familiares participan con profundo dolor del fallecimiento ante tan irreparable pérdida del padre de sus queridos amigos Karina, Willi y Darío. Se ruega una oración en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Rodolfo Benjamín Afur y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de su querido amigo Willy y de sus hermanos Karina y Darío. Se ruegan oraciones en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La familia Reyna - Irurzun, Ivonne Fringes y Raúl Irurzun participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La familia Herrera - Irurzun participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, ANGÉLICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus hijos Claudia, Marcia, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. casa de duelo S.v- 3 P.L. Gallo 330 Serv. Iosep ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, ANGÉLICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su nieta Cecilia, su nieto pol. Julio y su bisnieta Cataleya participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

PEREYRA, LOYS (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/19|. Sus sobrinos, sobrinos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Quimili. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su esposo: Víctor Chazarreta, sus hijos: Viviana, María Eugenia, Alejandro, hijos pol. y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. CP. Eugenia Roger participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su intima amiga y colega Viviana Chazarreta y acompaña a sus hijos Mariano, Gonzi y Aldana y a toda su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Nuestros corazones están tristes por la pérdida sufrida y nuestros pensamientos y oraciones están contigo hoy y siempre. Tus amigas del equipo de voley del Consejo Prof. de Ciencias Económicas (Contas) participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de nuestra querida colega y amiga Viviana Chazarreta. Rogamos una oración en su querida memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La comisión directiva y socios de SADE (Sociedad Argentina de Escritores sección Santiago del Estero) participa con dolor el fallecimiento de la socia y miembro de comisión directiva del Grupo Literario Reencuentro. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La familia Rivas: Cacho, Rosa, Erika y Silvana participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Ale. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ALINDA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/19|. Sus sobrinos Porota Soria de Cerro y Carlos Cerro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ALINDA ADELAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/1/19|. Que el Señor de consuelo y resignación a sus familiares y brille para ella la luz en su camino al Señor. Compañeros del fondo permanente de Salud: Norma, Alicia, Fabiana, Silvia y Nati, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su compañera Mariela.

SORIA, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su padre Pichón Soria, su esposa Mónica Mansilla, sus hijos Jorge y Claudio,su hija pol. Emilse y su nieta Milena participan su fallecimineto e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio de Clodomira. C de duelo Yrigoyen y Garay (SV) SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus hijos Pedro, Roberto, Javier, Gustavo, hijos pol. nietos bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Tipiro, casa de duelo S.v. VIP Serv. Iosep P.L. Gallo 330 ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su hermano Hugo Tadeo Tarchini y Sra. Sulma Cardozo, sus sobrinos Edda Tarchini y José Santiago Tarchini, su sobrina nieta Edda Naiara Tarchini participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su hermana política Estela Saavedra de Tarchini, sus hijos Roberto y Nena y demás familiares participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus sobrinos Edith Jozami Tarchini, Marcelo D´Cons e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus sobrinos María Elvira Olivera y Raúl Salto, sus sobrinos nietos Raúl Salto Olivera y Gabriela Pullarello participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus sobrinos José Alfredo Tarchini y Ramón Tarchini y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se nos hace muy difícil tu partida y aceptar que ya no estás entre nosotros, no muere el que fallece, solo el que es olvidado. Tus recuerdos perdurarán en nuestros corazones, nos consuela saber que estás gozando en el reino de los cielos. Acompañamos a nuestros primos en este momento de dolor.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Tía querida Dios te llevó a su lado, y desde allí estarás junto a nosotros. Su sobrina Sara Ayuch Tarchini y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Myriam Bauque de Tarchini y sus hijos Roby, Alejandro, Viviana y Mariela Tarchini acompañan a hijos y nietos en este doloroso momento. Perla, ya estás en el reino de los cielos gozando de la paz del Señor junto a tu esposo, compañero que tanto añoraste y amaste. Rogamos una oración en su querida memoria.

ZERDA, ARGELIA HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus hijos Roque, Magali y Ramón, sus nietos Erika, Juan, Martin, Facundo, Lucas, Antonella, Lourdes, Ignacio, Juanse y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

Invitación a Misa

ACUÑA, ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/01|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque muera, vivirá. Sus hijos Norma y Orlando Vottero, Armando y Soledad Arroyo, Gustavo y Andrea Gomez, sus nietos Mariano, Gabriel, Florencia, Julieta y Juan Ignacio invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse dieciocho años de su partida al reino del Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Anidabas en tu pecho un mundo de ilusiones, regalando a cada paso tu amistad sincera. Mas aún, te donabas con alegría y amor, a todo aquel que en tu camino se pusiera. Nunca dejaremos de amarte. Danos desde el cielo, donde hoy te encuentres o desde el corazon del Padre Eterno, la dicha de saberte gozando de su reino. Su esposa susi, hijos Sergio, Daniel y Sofía, hermanas Norma, Hna. Katty, Marta, Carmen, cuñados, sobrinos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica al cumplirse nueve días de su fallecimiento

LOMBARDO, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/04|. Papito querido hoy se cumplen 15 años que te fuiste de mi lado, pero cada día estás presente en mi via y en mi corazón. Me sigo preguntando porque me dejaste tan sola y no encuentro la respuesta a mi dolor por tu ausencia, no me resigno a que te hayas adelantado sin mí a la Casa del Señor donde yo sé que volveremos a encontrar el día que mi Dios así lo disponga. Tu hija Marta que nunca te olvida, invita a la misa que se realizara hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

SALAS, EDUARDO CARLOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/05|. ¿Qué es la muerte? Para nosotros, tus ojos claros y tu amor, un paso más adelante iluminando nuestro camino. Descansa en paz. Tu familia.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

QUIROGA, JUANA WALDINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Neli Nebro, Gabi, Romi y Aldito Pereyra, Juan Cruz Argibay, Valentín, Augusto y Florencia Morales Pereyra participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su hijo Marcos Antonio Carol, su esposa Luisa, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Redentor. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Hijos de Mabel y Domingo Della Rosa (fallecidos) Marcia, José, Nancy y Ana Valeria Della Rosa, con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Ñata, rogando oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

GEREZ, JORGE LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/18|. "El tiempo pasa y aún siguen presentes entre nosotros tus manos grandes como tu corazón, como tu humildad, esencia del hombre de campo al tararear tu canto, Desgarrada el alma por ausencia nos reconforta saber que ya no sufres más papá". Sus hijos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a un año de su partida al Reino Celestial.