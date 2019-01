CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de enero de 2019

Hoy 21:00 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 OMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.15 TOMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 HUÈRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 TOMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA

SIEMPRE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 VHS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ATENAS - VIVO

00.00 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

02.01 THE KNICK 02 EPS 07

03.08 THE KNICK 02 EPS 08

04.11 LA MÚSICA NUNCA PARÓ

06.14 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

06.35 COLMILLO BLANCO

08.52 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

09.12 EL NUEVO MUNDO

11.53 CAMBIO DE HÁBITO 2. MÁS LOCURAS EN

EL CONVENTO

14.04 ANALÍZAME

16.03 UN CHIHUAHUA DE BEVERLY HILLS 17.36

ACADEMIA DE VAMPIROS

19.34 ENAMORÁNDOME DE MI EX

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

TNT

02.50 MISIÓN ROCKSTAR

04.36 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.58 POSEIDÓN

08.35 BIENVENIDO A LA JUNGLA

10.12 EL AGENTE DE C.I.P.O.L.

12.22 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

12.25 AGENTE SALT

14.17 EL TURISTA

16.04 INTERSTELLAR

19.19 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

19.22 CAPITÁN PHILLIPS

22.00 UN GRAN DINOSAURIO

23.52 100 DIAS PARA ENAMORARSE

01.00 LO MEJOR DE SCREEN ACTOR’S GUILD

01.03 DOS INÚTILES EN PATRULLA

TCM

00.26 OPERACIÓN DRAGÓN

02.20 TERRENO SALVAJE

04.06 LOST

04.52 LOST

05.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA

06.27 LA NIÑERA

09.09 LOST

09.56 CASADOS CON HIJOS

10.22 CASADOS CON HIJOS

10.48 CASADOS CON HIJOS

11.13 LA NIÑERA

12.01 LA NIÑERA

12.25 LOST

13.10 LOST

13.58 CASADOS CON HIJOS

14.24 CASADOS CON HIJOS

14.50 CASADOS CON HIJOS

15.15 WATERWORLD

17.34 VELOCES Y MORTALES

19.04 DONDE LAS ÁGUILAS SE ATREVEN

22.00 TERRENO SALVAJE

23.55 FURIA SALVAJE

SPACE

00.28 DÍA DE ENTRENAMIENTO

02.37 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

03.54 RAZE. LUCHA O MUERE

06.00 UN DÍA DIFÍCIL

07.40 MAR NEGRO

09.39 SHERLOCK HOLMES

11.53 JOHN Q

13.56 HIJOS DE LA MAFIA

15.32 LOS FEDERALES

17.51 RESCATE DEL METRO 123

19.42 AVIÓN PRESIDENCIAL

22.00 FIRESTORM





A DÓNDE IR

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO 2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO, FESTIVAL

DE LA SALAMANCA, CON LA PRESENCIA DE ABEL PINTOS, LUCIANO

PEREYRA Y MUCHOS OTROS ARTISTAS.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

EL JUEVES 31, A LAS 22.30, EL GRUPO LA CRUZA PRESENTARÁ EL ESPECTÁCULO

“VUELO PARA UN BAILARÍN”. POSTERIORMENTE, EL SÁBADO 8 DE

FEBRERO, LO PRESENTARÁN EN CASA TERRAVIVA.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO, 46º FESTIVAL DE LA CANCIÓN

POPULAR, CON NÉSTOR GARNICA, DÚO ORELLANA LUCCA, MARCELO TOLEDO,

LOS CRISTALES DEL CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE CON PABLO CARABAJAL, DÚO TURANQUI,

LA USHUTA GASTADA Y MUCHO MÁS.





CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL SUPER:

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

AL 30 /01 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

20:20 Cast

NO MIRES (2D)

THRILLER (+ 16 AÑOS)

30/01 22:20 (Subt)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01 17:00 (Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01 19:15 (Cast)

LA MULA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

30/01 22:40 (Subt)

EL REGRESO DE MARY

POPPINS (2D)

FAMILIAR (ATP)

30 /01 16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 22:10

Cast)

SPIDER MAN: UN UNIVERSO

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/01 18:50 (Cast) 22:30

(Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

30/01- 16:30 (Cast)

GLASS (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/01- 18:45 (Cast)

EL VICEPRESIDENTE (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 30/01 22:20(Subt)





HÍPER LIBERTAD

EL REGRESO DE MARY

POPPIN ATP

CASTELLANO 2D 16:50 - 19:40 - 22:30

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 20:00 (2D 26-01)

DRAGON BALL SUPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:30 - 22:50

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO APTA 13

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO

JUEVES)

BTS WORLD TOUR LOVE

YOURSELF IN SEOUL APTA 13

AÑOS

IDIOMA ORIGINAL 2D 19:00