Duhalde: "Lavagna es el hombre necesario para gobernar la Argentina"

Fotos VISIÓN. El país necesita honestidad y experiencia, y no "gente de pelea".

-

El ex presidente Eduardo Duhalde insistió en afirmar que el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, ‘es el hombre necesario’ para gobernar la Argentina porque el país necesita ‘honestidad’ y ‘experiencia’, y no ‘gente de pelea’, de cara a los comicios presidenciales de octubre.

‘Roberto Lavagna es el hombre del ahora, el hombre que necesitamos; no necesitamos gente de pelea, sino gente de experiencia y necesitamos gente que haya dado muestras de honestidad en su tarea’, declaró Duhalde a radio Cooperativa.

El ex presidente recordó que Lavagna dejó el gobierno del fallecido Néstor Kirchner tras denunciar la ‘cartelización de la obra pública’, a través de los ‘carriles internos de administración’.

‘Es un hombre que concita expectativas en los más diversos sectores’, remarcó Duhalde, aunque admitió que tal vez Lavagna ‘no es conocido’ entre los sectores jóvenes.

Consultado sobre si imaginaba un PJ ‘con o sin’ Cristina Fernández de Kirchner, el ex mandatario respondió: ‘Yo critico políticas, no a las personas y los que queremos juntar, no podemos criticar’.

‘Tiene todo el derecho a participar mientras la Justicia se lo permita’, expresó finalmente sobre la senadora nacional y ex presidenta. Por último, Duhalde insistió con su hipótesis orientada a que ‘sin una gran coalición es muy difícil sacar al país de esta situación’.