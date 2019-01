FÚNEBRES | 30 de enero de 2019

30/01/2019 -

- Firencia del Rosario Ayunta

- Julio Hernán Juárez

- María Eugenia Abutti

- José Ysmael Rodríguez

- Carlos Rafael

- Roberto Gustavo Voget (La Banda)

- Oscar Alfredo Gauna

- Fidelia del Carmen Coria

- Lidia Núñez de Maldonado

- Juan Carlos Orellana (La Banda)

- Silvia Nicasia Carrizo

- Walter Eduardo Leiva

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Su madre: María Mafalda Barrionuevo, sus hijos: Augusto y Benjamín Luna, su tía: María Marta, part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Querida María Eugenia, tu alma ya descansa en paz en los brazos del Señor. Su tío padrino Elio Edgardo Falco y Sra. Rosa María Manfredi e hijos: Rosita y Pedro Raineri, Adriana y Federico Sanz, Mario y Analia Alvarez, Fernanda y Ariel Herrera, Elio y Gabriela Gonzalez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Rogando una oración en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Empresa CAMH S.A participa con profundo dolor de su fallecimiento.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Su amiga Adriana Salido y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Amiga querida, ejemplo de lucha, te recordare con admiración, dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Spacasasi- Russo.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Rita Núñez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Amigos y amigas de sus hijos Augusto y Benjamín Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y los acompañan en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. "Euge: Un gran honor haber compartido tu belleza". Marité y Marcela Elias participan con inmenso dolor su fallecimiento.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. "Dios de la Divina Misericordia, dale el descanso eterno a nuestra amiga Eugenia y que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañamos en este doloroso momento a su familia, sus compañeros de la primaria, promoción 1982 de la Escuela Normal José B. Gorostiaga. Rogamos oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Familia Loira Martinelli, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Familia Loira Muratore, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Beatriz Barbieri y Jose Loira, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Raul Espeche, su esposa Maria Angelica Bravo Zamora, sus hijos Raul y Roxana, Gustavo y Silvia, Jose y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Elena Orellana y ex compañeras del Colegio Belén Promoción 1981 participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Eugenia querida: Que el Señor vaya delante tuyo para guiarte, detrás de ti para sostenerte, a tu lado para abrazarte y que sus fuerza salvadora te acompañe siempre. Tus compañeras y amigas del colegio Belén promoción 87 Bachiller te despiden con cariño.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Héctor José, María Rosa, Adriana y Fernando Godoy con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Víctor, Rosario, Tadeo y Agustina Bejarano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Familia Luna Biolatto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Familia Espeche Luna participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABUTTI, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Martha Alvares Goñi de Daud, sus hijas Mily y Susana y sus respectivas flías, participan con profundo dolor su fallecimiento y acomapañan con cariño a su mamá Mafi, sus hijos Agustin, Benjamin, y su tia Marta y demas familiares. Que el Señor les de fortaleza y consuelo. Descansa en paz querida María Eugenia.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del empleado Nodocente Darío BuKret. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNSE, con profundo dolor expresa condolencias por el fallecimiento del padre del Lic. Dario Bukret y ruega oraciones en su memoria.

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. El Instituto de Tecnologías Aplicadas (ITA-UNSE) acompaña al Lic. Dario Bukret y su familia, en este profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria

BUKRET, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. "¡Jesús, Tú que estás sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno". Ricardo Héctor Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

CARRIZO, SILVIA NICASIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Sus hijos Enrique, Cristina, Luis, Beatriz, Hugo, Claudio, Nina, Raquel, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CHAMUT, EDGARDO ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su prima Roxana Herrera, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

CHAMUT, EDGARDO ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Alejandra, Norma, Mirta, Claudia J., Sara, Mary, Claudia S., Cristina, Valeria, Silvia, Marta, Pinly, Vicly, Florencia y Andrea, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra amiga Verónica. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, EDGARDO ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Cira Abigail (Chela) Juárez, Lina Marcela Ortiz y Juan Edgardo Paz Juárez participan con dolor el fallecimiento del amigo querido. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAMUT, EDGARDO ABRAHAM (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Fuiste parte de mi familia desde la adolescencia. Nos dejaste dos sobrinas bellas . Permanceras en mi corazón en mi corazón por siempre!!!. Que Dios te ilumine. Patricia Montenegro.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "En el Cielo ya disfrutan de tu bondad y alegría". Su hija María José Díaz Chorén Martínez participan con profundo dolor su fallecimiento.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "No me lloren, yo no he muerto. Solo me he dormido en los brazos del Señor". Su abuela Marta Vella, su madre Graciela Díaz y su hermano Spitale Lucas Alejandro acompañan en este gran dolor a María José Chorén Martínez.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegro. Familia Spitale - Brizuela y ruegan oraciones en su memoria.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Dario Vallejo familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Pomy Maidana y Gustavo Saavedra despiden con mucho dolor y sorpresa a su amigo Tito Chorén y acompañan a su familia y doña Bona en su dolor de madre, en tan irreparable pérdida. " Que Dios te conceda la paz que tal vez fuiste a buscar"...nos vemos..

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. José Ricardo Jiménez (h) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

CHORÉN MARTÍNEZ, JOSÉ A. RAMÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ángel Antonio Trejo, sus hijos Guillermo, Diego, María Marta y Zulma acompañan en este momento de dolor a su sobrina Yaqui y familia y ruegan para que Dios les de una pronta resignación.

CORIA, FIDELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su hija Fátima, su hijo político Roberto, sus nietos Nahir, Ayrton, Nabib y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemt. Parque de la Paz. Serv. Hamburgo. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORIA, FIDELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su hermana Luisa, su prima Carmen Coria, acompañan a su hija Fátima en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORIA, FIDELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Personal Directivo del colegio Cristóbal Colón participa el fallecimiento de la mamá de la preceptora Fátima. Ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, FIDELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Personal docente, administrativo, preceptores, personal de maestranza y alumnos del colegio Cristóbal Colón participan su fallecimiento y acompañan a Fátima en este dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GAUNA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Su esposa Esther Albarracín, sus hijos Gastón, Roxana, Lucia, Macarena, h. políticos Luana, Jose Maria, Joaquín; sus nietos Sol, Juan Cruz, Ema, Bautista. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

GAUNA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Caminante no hagas ruido, baja el tono de tu voz, que tu no te has ido, solamente te has dormido en los brazos del Señor. Recuerdo de. Su esposa, hijos, nietos e hijos políticos. Sus Restos son velados en calle Plata 162 (S/V) y serán inhumados hoy 9 hs cemet. El Descanso

GAUNA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Pellene José Lucio y su esposa More María participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Isabel en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANGÉLICA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La Promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la compañera Angélica. Eleva oraciones en su memoria.

HELMAN, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 24/1/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y a toda su familia con mucho cariño.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. Su madre Pocha, su esposa Carina, sus hijas Nati y Flor, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. SERV SOC AMPARO S.R.L EMPRESA ANICETO GUBAIRA.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. La Casa del PVC participa con dolor el fallecimiento de su empleado y acompaña a toda la familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. Sus compañeros de trabajo: Pablo, Ángel, Javier, Gustavo, López, Javier, Rubén , Sandra y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. Estanislao Kozlowski, Sara Anelli, sus hijos Daniel, Viviana, Lucrecia, Ariel y respectivas flias., y Marta Anelli, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a su flia. en esta dolorosa perdida.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. Con gran dolor despedimos al amigo y vecino de toda una vida; Luis Rojas, su esposa Sara Paz, sus hijos Walter, Leisa, Tono y Checho, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Supervisores y Analistas Técnico Docentes, Coordinación del Área Legal, Prensa, Difusión y Ceremonial, personal del Organismo participan y acompañan en su dolor a su hermana Yanina Juárez, personal de la Oficina de Personal Docente de Nivel Primario, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera participa y acompaña en su dolor a su hermana Yanina Juárez personal administrativo de la Oficina de Personal Docente del Nivel Primario, elevando oraciones por el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

JUÁREZ, JULIO HERNÁN (q.e.p.d.) Fallecío el 29/1/19|. Las compañeras de su hermana Yanina: Zulema Banegas, Gina Lutfi, Marcela Debonis, María Ingratta participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEIVA, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Su esposa Fany Vazquez sus hijos Brenda, Walter, Priscila, Romina, Misael, René, Nahuel su nieta Gisela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus hijas Lidia y Viviana, nietos, bisnietos, sus cuidadoras Claudia, Mary y Milagros, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz de la ciudad capital. Frías.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus nietas Valentina y Juliana María, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus nietos Mariel y Juan Ignacio, nietos políticos Daniela y Gerardo, bisnietos Juan Cruz, Vicente, Joaquín y María Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria. Frías.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus nietos Laura, Brian, Alejandro, Romina, Constanza, Pablo, Mariano, Yesica y Antonia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Que el Señor la tenga en la Gloria. Las amigas de sus hijas Lidia y Viviana, y en recuerdo de Nora Cristina y Payo...Mercedes Achaval, Alicia Gómez, M.A. Peralta, Ana M Haick, Nacha Piazza, Norma Galván, Moña Utrera, y Graciela Grau, participan con dolor su fallecimiento.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Aníbal Aguirre, María Angélica Peralta de Aguirre y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NÚÑEZ DE MALDONADO, LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Dr. Jorge Bosco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Chuchú, Juani y Mariel, en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana G.; Marcelo Figueroa, y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Su esposa: Sihan Mourad, sus hijos: Daniela, Jorge y Karina Rafael, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Sus primos Dany, Guilli y Marcelo Murad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Ricardo Julián y flia., acompañan a toda la flia. Rafael, Esposa, hijos, y hnos. en este momento de dolor. Te adelantes Amigo querido, mi familia te despide con todo nuestro amor. Confiamos en Jesús y creemos en la resurrección. Te queremos mucho Carlitos. Elevamos oraciones en tu memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Esc. Álvaro Nieto, lamenta profundamente el fallecimiento de su querido vecino y amigo Carlos acompaña a su flia. en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Teresa Zavaleta, Víctor Amado y sus respectivas familias participan con dolor la inesperada pérdida de su amigo Carlos. Gordo, cuánto te vamos a extrañar, nos dejaste un enorme vacío. Acompañamos a su esposa y sus hijos en este momento de profundo dolor.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|.

Familia Loira, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Raúl José Jaláf, Gladys Jaláf de Colaciopo, Edis Vilma Jaláf de Taín y Roberto Jorge Jaláf participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|.

Rectificaciones Perotti; Carlos, Gonzalo y Javier, participan el fallecimie3nto de su vecino Carlos Rafael.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|.

Familia Perotti, Oscar, Javier, Gabriela y sus hijos Maciel y Renzo, participan el fallecimiento de Carlos Rafael.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Yeny y Vitín Gattás e hijos participan su fallecimiento y ruegan para que el Señor de consuelo y resignación a su esposa, hijos, hermano, hermana política y sobrino. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cemet. Parque de la Paz..

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. La Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, socios y empleados de la Institución participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Carlos Rafael, amigo y referente de nuestra colectividad, acompañamos a su familia en tan difícil momento y rogamos una oración por su eterno descanso.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Eden Habel Sapag y familia participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Carlos Rafael, acompañamos a su familia en tan difícil momento, rogamos una oración por su memoria.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Tío querido, siempre te llevaré en mi corazón. Ahora descansa en paz y junto a mi abuela ilumina nuestro camino. Te queremos mucho. Tu sobrino y ahijado CPN. Tony Rafael y Dra. Julieta Cice participan con profundo dolor su fallecimiento.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Mi". Berta Abraham de Jorge y familia participan con dolor su fallecimiento. Dios consuele a su familia.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Julio Gerardo Rafael, Luna Sandra; sus hijos Lorenzo y Octavio participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este doloroso momento. Que Dios le de el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

RAFAEL, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Kelly y Miguel Dietz; Marta Ávila, Liliana y Francisco Prados y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Sus sobrinas Graciela, Susana, Adriana y Marta Habra y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de la querida tía Renée y acompañan a sus primos Fredy, Ali, Marité y Carli con el enorme cariño de siempre. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Los amigos de sus hijos, Orlando Abdala, Cristina Tarchini, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Lito Nazario, sus hijos Pablo y Maria Silvia Abra, Patricia y Oscar Muhn, participan con profundo dolor el fallecimiento de Lala y ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana Gabriela, Marcelo Figueroa y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor y tristeza a su hijo Alfredo, Ana y a su nieta Luciana elevando plegarias por su eterno descanso.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. María Pía de la Rua, Luis Alberto Agüero y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hija Marité y a toda su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Nader María Teresa y familia participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos, amigos y a toda sus familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Narda y Raúl Ayuch participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos. Elevan oraciones por el descanso de su alma

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Viviana Helman y Prince Zaccardi de Meossi participan el fallecimiento de la mamá de la querida Marité y familia y acompañan en estos momentos de tanta tristeza.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Eduardo y Viviana, sus hijos Laura y Sergio Beltrán; Eduardo y Belén Martín; Mercedes, Jimena y sus nietos Agustín, Nicolás, Guadalupe, Ambar, Diego y Delfina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Elsa Di Piazza ruega por el descanso eterno de Reneé y acompaña con cariño a sus hijos en estos momentos tan difíciles de llevar.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Tu gran amiga Albina, su hija Silvia y Juan Carlos Cremaschi te despiden con amor.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Patricio Castiglione, Lourdes Gutierrez, sus hijos Benjamin y Federico acompañan con afecto a Marité y familia.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Víctor Barquín y Piqui Pilán; sus hijos Sebastián y Carolina; Ximena y Arturo; Shilson y Naty; Juan Pablo y María y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Martha Mansilla Gauna, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Marité y Félix. Ruegan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Pedro Lofiego, su esposa Silvia Verdugo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. María Luisa Daher participa con gran dolor su fallecimiento. Acompaña a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento y eleva oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "Dios guarde por siempre tu alma en su morada Celestial y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus compañeros de ruta en la Poesía de Ciudad del Barco", lamentan con gran dolor tu inesperada partida al Reino de los Cielos: Pauli, Marta Cárdenas, Marta Tomasella, Marta Suárez, Amanda González, Delia Hoyos Rojo, Elsita Corvalán, Julio Ferreyra, Víctor Mitre, Roberto Aflitto y la madrina del Grupo Literario, Porota de Beccaría y sus respectivas familias, elevan oraciones por tu eterno descanso y ruegan cristiana resignación para sus familiares.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Raúl Bravo, Elita Suárez de Bravo, María del Huerto Bravo Suárez y familia y Romina Bravo Suárez y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y familia en estos momentos de inmenso dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Rafael Bonacina, Isabel Santillán Borges, junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina y Rafael participan con profundo dolor el fallecimiento de la muy querida Renée y acompañan a Alicia, Marité, Fredy, Carli y sus respectivas familias con afecto y oraciones.

RECALT, RENÉE ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Dra. Marta del Valle Suarez, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ YSMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Su esposa Zulema Trejo, sus hijos Adrián, Marcelo y Andrea, hijas pol. Claudia y Sandra, sus nietos Eric, Candela, Exequiel, Daniel, Jorge y Luciano participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sil. CARUSO CIA. DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN ANGLADE DE JUÁREZ, MERCEDES MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Eva Paz de Yonny, sus hijos Ariel y Melisa Yonny comparten con profundo dolor el fallecimiento de Mili participan en la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santuario de Santa Lucía, Lavalle 2050 capital, con motivo de cumplirse 9días de su partida al Reino de los Cielo. "Señor, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. La comisión de Cultura (período 2011 al 2014) de la Soc. Sirio Libanesa, participa el fallecimiento de quien fue un miembro activo de dicha Comisión, destacándose por su personalidad simpática y muy Ilustrada. Que su alma descanse en paz.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Lucho Zanello y Mony Salomón acompañan a Eugenia y demás familiares ante la pérdida de su Madre para quien rogamos por su eterno descanso en la Gloria del Señor.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus vecinos y amigos del Bº 1ª Junta: flias Isabel y Chichi Ahumada, Blanca de Alonso, Chicha Bravo, Arroyo, Paez, Mansilla, Guzmán, Sánchez, Rojas, Fioretti, Santillán, Elvecia Romero, Josefina Romero y Cevilan participan el fallecimiento de su apreciada vecina Ade.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. José Barrientos, Yolanda y Lidia Martínez y sus respectivas familias participa el fallecimiento de su querida prima Adelina. Elevan oraciones por la paz de su alma.

ROLDÁN DE CHAZARRETA, ADELINA INOCENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Rosa María Appa Vieyra, Hebe C. de Infante del Castaño y Olga Carabajal participan con pesar el fallecimiento de la muy apreciada Adelina y elevan oraciones por su descanso eterno en la Casa del Señor. Acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás amiliares.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus sobrinos Judy , José y Ramón Demasi participan el fallecimiento de su querida tía. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, MAGDALENA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Daniel Pulvet, Pilín Cortés, su hijo José Cortés participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos. Rogando una oración en su memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Rolando Moreta y Tita Elías y sus hijos Germán, Eugenio, Cecilia y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ramón Bucci, y Orlando Bucci participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Tus amigos del Bar Ecomovil, despiden al querido Negro; Richard Ybáñez y Marcelo Moisés. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|.Se fue un símbolo de la inspiración y una fuente de admiración futbolística. Las Glorias Ferroviarias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. La Agrupación "29 de Agosto" DT (directores técnicos) Santiagueños, lamenta profundamente su deceso y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida del colega, gran jugador de fútbol y mejor persona como fue nuestro querido amigo Pedro. Ruegan oraciones en su memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. José Ricardo Jiménez (h) participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

TIGNANELLI PETRIAR, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Te fuiste al Cielo a hacer tus filigranas futboleras. Con profundo dolor participan su Agrupación '' René Houseman'' de Técnicos de futbol afiliados de Affa Seccional Sgo del Estero, Yoyi Ayuch, Diego Piedra, Julio Rivadeneira, Remigio Orellana, Marcial Diaz y otros...Ruegan una oración en su memoria.

GUZMÁN, FÉLIX MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/18|. "El tiempo pasa y siguen presente en nosotros los mejores y mas preciados recuerdos compartidos. Te extrañamos cada día de nuestra vida, nos consuela saber que ahora estás en paz". Su esposa, hijos, hijas políticas y nietas invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento-

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. . "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Zulma, su hijo Sebastián, su nuera Lourdes, su nieto Bautista, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso, al cumplirse un año y cinco meses de su fallecimiento.

AYUNTA, FIRENCIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Sus hijos Margarita, Aurora, Ana, Jose y Julio, hijos políticos Julio, Alberto y Coca, nietos Yesica y Omar, bisnietos, tataranieto y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Suri Pozo. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ORELLANA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/1/19|. Lo despiden con dolor. Su esposa Pequi, hijos Tichi y Carlos; nietos y flia Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Esta con Dios. Su hija Catalina Voget, sus sobrinos Máximo y Francisco Voget; Bianca Vinocur y Anita Argañaraz participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Esta con Dios. Su mamá Marta Herrero de Voget, sus hermanos Alejandro y Mariano Voget participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su mamá Marta, su hija Catalina, sus hnos Mariano y Alejandro, sobrino Máximo, Francisco y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Su tía Graciela Peralta, sus primas Grisel López, Malena López y Romina Soria y flias. Participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Queridos Marta, Ale y Mariano, estamos juntos a ustedes en este momento tan difícil y duro. Sus primos hermanos Gustavo, María José, María Belén Giovanniello; Gustavo Basbús, Humberto Balladore; sus sobrinos Agostina, Candelaria, Gusty, Martiniano Giovanniello, Gastón, Adolfo y Augusto Basbús

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ya está ante ti recíbelo Señor. Su tío Hugo Walter Abalos, sus primos Nora, Diego y Eugenia Abalos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Ya está ante ti recíbelo Señor. Sus primos Nora Abalos, Enrique Alcaide y sus hijos María Noel Alcaide, Javier Rodini, Victoria Alcaide, Mauro Janovich y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Acompañamos a su hija Catalina Voget profundo dolor. Familia Isorni Colombero.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Profundamente consternados en este momento de dolor, acompañamos con oraciones a la querida familia. Francisco Lescano Núñez, Noemí Guadalupe Farías, Mara Gabriela y Guillermo Bellido; Lara Valeria y René Llarull y Maricel y Franco Pita.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Pedro Lofiego, su esposa Silvia Verdugo e hijos acompañan a su querida amiga Marta Herrero en este doloroso trance. Abrazo del alma Martita.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Verónica Soldati participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oración en su memoria.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Martha Álvarez Goñi de Daud, sus hijas Mily y Susana y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá Martita, hermanos Alejandro y Mariano y demás familiares. Descansa en paz Roberto que el Señor les de consuelo y fortaleza a su familia.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "Bendito sea el Dios y Padre de Misericordia y Dios de toda consolación quien consuela en nuestras tribulaciones" La Biblia. Amigas eternas de su prima María José Giovanelo participan con profundo dolor de su fallecimiento.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tu Señorita de grado Aidé Martínez de Alcaide participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. "Caminante no hagas ruido que nuestro amigo Roberto se durmió en los brazos del Señor. Emanuel Krupick, su novia Anita Auat participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roberto y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Florencia Molinari, despide con profundo dolor a Roberto y acompaña a su querida ahijada Catalina, a Bianca y a la familia Voget en este momento. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Francisco Alejandro Molinari e Isabel Palomo de Molinari; sus hijos Florencia y Francisco Molinari participan con inmenso dolor la desaparición física de Robertito y elevan oraciones al Altísimo para el descanso de su alma.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Pedimos por tu eterno descanso y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus amigos Javi, Bocha Martinez, Mario Rodini, Diego y Enri Diaz y Dani Puertas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Familia Luis Argañaraz, su hijo Martín y Miriam y Lari; su cuñada Ana Verónica y sobrinos Máximo y Francisco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (H) (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. La H.C.D. Centro Social Sirio Libanes La Banda, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su descanso eterno.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Querido Lingote: Gracias por todo lo compartido este último tiempo, por tu calidez, tu generosida y sobre todo tu tiempo. Vas a esta siempre en nuestro corazón. Flia Barrón Cordero.

VOGET, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 28/1/19|. Porque no solo fuiste parte de este equiopo de trabajo, sino también un buen compañero y una buena persona. Personal de El Sirio Bar-café, acompaña a su familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Su sobrina Graciela Mercedes Carol de Abutt, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Ñata y piden para que Dios les de consuelo a su hijo Tonio y familia

IBIETA, ISABEL CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/19|. Sus sobrinos Walter Hipólito Carol y su esposa Nilda del Valle Vitetta , hijos, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Ñata y piden para que Dios les de consuelo a su hijo Tonio y familia

ÁVILA, ERNESTO DEL VALLE (Nené) (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/12|. Hno. querido ya pasaron 7 años de tu partida y todavía nos resulta difícil creerlo, pero al lugar que fuiste nos cuidarás a tus hijos, nietos, hnos. sobrino y amigos, todos ellos recuerdan tus hazañas junto a ellos en bailes y farras, que perdurarán en el corazón por siempre. Rogamos por tu eterno descanso con una oración en tu memoria en el cementerio de Gramilla a las 19 hs.

ÁVILA, MARIO WALTER (Marito) (q.e.p.d.) Falleció el 30/1/00|. Mi Negrito amado, ya pasaron 19 años de tu partida y cada año que pasa es más crudo el dolor, pero nos queda la esperanza de algún día poder reunirnos y así compartir todos estos años junto al Señor. Es el sincero deseo de quienes te seguimos amando como el primer día. Tus padres, hnos. abuela, tíos, primos y compañeros quienes rogamos por tu eterno descanso con una oración en el cementerio de Gramilla a las 19 hs.

ÁVILA, RAINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/1/88|. Viejo querido hoy se cumplen 31 años de tu partida al Señor, pero tus recuerdos y enseñanzas viven y vivirán por siempre en los que a pesar del tiempo te seguimos amando y esperando tu regreso. Tus hijos, nietos, hijos políticos, hno. sobrinos y bisnieto rogamos por tu eterno descanso con una oración en tu memoria en el cementerio de Gramilla a las 19 hs.