"Nos acostumbramos a jugar con presión"

Fotos OBJETIVO. Coudet solamente piensa en el partido de Huracán y no quiere ni mencionar la palabra campeón.

30/01/2019 -

El entrenador de Racing, Eduardo Coudet, afirmó que después de ser punteros del campeonato durante varias fechas, el equipo se "acostumbró" a jugar bajo presión, pero agregó que aún así es consciente de que en cada partido se puede y se va a seguir mejorando.

"Para lograr objetivos hay que prepararse, y muchas veces el prepararse produce que en cada partido vayas mejorando un poquito más, o te acostumbres a jugar con la presión. Seguirán pasando los partidos y ojalá que nos podamos mantener ahí arriba", indicó Coudet.

Posteriormente el "Chacho" agregó, en declaraciones realizadas a Fox Sports, que: "Van fechas y fechas que venimos punteros, porque venimos jugando con esa responsabilidad. La idea es intentar jugar bien al fútbol, generar, y de tratar de que nos generen poco".

Cuando se le pregunta por el futuro, Coudet se muestra cauto, y no quiere mencionar palabras como "título" o "campeón". Asegura, en cambio, que es momento de "enfocarse" e ir con calma.

"Tenemos que enfocarnos en cada partido. Ahora es Huracán, no debemos mirar más allá, no hacer conjeturas, no hacer futurismo. Es este partido y sabemos que si ganamos seguimos primero y eso es a lo que apuntamos", afirmó.

Y sobre ese encuentro comentó que "a su técnico (Antonio Mohamed) lo conozco mucho y tiene muy buenos jugadores, y por eso va a ser un partido muy duro como todos lo que vengan de acá en adelante".

Mateo Cassierra

En tanto, el delantero colombiano de 21 años Mateo Cassierra, última incorporación de la "Academia" tras las llegadas de Darío Cvitanich y Andrés Ríos, no practicó con sus nuevos compañeros, situación que podría producirse en los entrenamientos venideros de la presente semana.

Los futbolistas de la "Academia" volverán a los entrenamientos hoy por la mañana, desde las 9, en el predio Tita Mattiussi, a puertas cerradas y sin atención a los medios de comunicación.