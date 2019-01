El drama de las inundaciones sigue afectando al sudeste provincial donde aún hay evacuados

Fotos ASISTENCIA. En el centro de evacuados de Los Juríes se brinda contención a las familias.

31/01/2019 -

Después de los duros días que significó la inundación para Los Juríes, el intendente de Buenaventura Cejas resaltó que aún hay varias "zonas que siguen estando comprometidas, pero con poco agua, ya que si bien ha bajado el nivel de líquido, no es suficiente como para que las familias evacuadas puedan regresar a sus hogares".

"Estos días sin lluvia nos vinieron bien, porque se pudieron secar algunos caminos vecinales que nos permiten de alguna manera llegar a la gente", ahondó.

"No obstante, para permitir el escurrimiento del agua en zonas donde estuvo estancada, desde la intendencia, con ayuda de la Provincia, se trabajó en la limpieza de canales de drenaje y mejora de caminos vecinales para que podamos facilitar la circulación vía terrestre".

A pesar de los denodados trabajos para lograr la accesibilidad de los caminos por la acumulación del agua, el intendente dijo que aún "no se ha podido reintegrar a ninguna de las familias a su lugar de origen ya que si bien ha bajado el nivel de agua, no es suficiente como para que puedan regresar".

Recalcó además que en las zonas de Talleres y El Cuadrado "es imposible que las familias puedan regresar a sus hogares, ya que aún están en Los Juríes, porque todavía tienen agua alrededor de sus casas", dijo, al referirse a 100 personas, sobre un total de 27 familias, y muchas otras que permanecen autoevacuadas en casas de familiares.

"Nos da cierto alivio que no haya llovido hace más de una semana. Esto permitió la mejora de caminos que estaban intransitables", dijo, aunque se mantuvo expectante por las posibles lluvia que pudieran registrarse en las próximas horas. "Esperamos que los milimetrajes de agua que pueda caer en los próximos días no sea mucho, así pueda escurrir el agua de días anteriores de forma más rápida", anheló el jefe comunal. Por otro lado, destacó el trabajo del Comité de Emergencia de la provincia, que "actuó en forma permanente y sigue a pleno a través de Defensa Civil, asistiendo a evacuados y a familias que no quisieron salir de sus casas, que también se las asiste".

"Gracias a todas las instituciones y comunidades vecinas que nos ayudaron y nos acompañan. La asistencia de parte del Gobierno de la provincia es permanente, y llegamos a otras localidades según las necesidades", concluyó Cejas.