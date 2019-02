Seguirá detenido el ingeniero vinculado a web de prostitución

Fotos FALLO. El Dr. Alarcón hizo lugar a lo requerido por la Fiscalía y el Dr. Ruiz Alvelda, abogado del imputado.

02/02/2019 -

El ingeniero civil acusado de administrar un sitio web donde se ofrecían servicios sexuales y de haber acosado al menos a una joven para que mantenga relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, continuará detenido al menos por 15 días más.

Ayer se llevó a cabo una audiencia en la que la fiscal que investiga el hecho, Dra. Cecilia Larred, y el Dr. Mariano Renolfi, miembro del Ministerio Público Fiscal, solicitaron la prórroga de la detención del profesional, detenido a mediados de enero.

Durante la audiencia, el ingeniero no estuvo presente, ya que no había sido trasladado a tiempo y la defensa, representada por el Dr. Guillermo Ruiz Alvelda no se opuso a lo solicitado por la Fiscalía, previo acuerdo con su cliente.

Es que en el caso están pendientes los resultados de las pericias que comenzaron esta semana a los celulares, una notebook y un pendrive que le fueron secuestrados al imputado.

Tanto para la Fiscalía como para la defensa, los resultados son clave de cara al futuro para definir las estrategias.

En consecuencia, el juez de Control y Garantías, Dr. Darío Alarcón, resolvió prorrogar la detención por 15 días más.

"Promoción y facilitación de la prostitución" es la figura que provisoriamente le endilga la fiscal al ingeniero civil, quien se encuentra alojado en las instalaciones del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía de la Provincia.

El ingeniero está sospechado de haber administrado un sitio web en el que ofrecían servicios sexuales y de haber enviado mensajes a una joven promotora, proponiéndole mantener relaciones sexuales a cambio de dinero con potenciales clientes.

La joven radicó la denuncia y el acusado comenzó a ser investigado por personal de Trata de Personas que el 15 de enero lo detuvieron en la vereda de su trabajo.