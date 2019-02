Tottenham intentará seguir cerca de la pelea cuando reciba a Newcastle

02/02/2019 -

Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, irá hoy por la tercera victoria consecutiva en la liga inglesa de fútbol cuando reciba a Newcastle por la fecha 25.

El partido se disputará en el Wembley Stadium de Londres a partir de las 9.30, hora argentina.

Los dirigidos por Pochettino vienen de los triunfos ante Fulham y Watford y afrontarán un nuevo compromiso con bajas significativas por las lesiones del volante Dele Alli y el delantero Harry Kane.

La jornada proseguirá con: Brighton And Hove vs. Watford (Roberto Pereyra); Burnley vs. Southampton; Chelsea (Gonzalo Higuaín y Wilfredo Caballero) vs. Huddersfield; Crystal Palace (Julián Speroni) vs. Fulham (Luciano Vietto); Everton vs. Wolverhampton; y Cardiff vs. Bournemouth.

Mañana: Leicester vs. Manchester United; Manchester City vs. Arsenal.

Lunes: West Ham vs. Liverpool.